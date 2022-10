Erdoğan: Görevde olduğum sürece faizler düşecek

58 dakika önce

Balıkesir'deki toplu açılış törenindeki konuşmasında faiz konusunda da açıklama yapan Cumhurbaşkanı, ''Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, hafta ve ay inmeye devam edecektir'' ifadelerini kullandı.

