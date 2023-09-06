Küba, Ukrayna’da Rusya saflarında savaştırmak için insan kaçakçılığı yapan bir grubu ortaya çıkardı

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Nisan ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmüştü

bir saat önce

Vanessa Buschschlüter | BBC News

Küba Dışişleri Bakanlığı, Kübalıları Ukrayna’da Rusya saflarında savaştırmak için faaliyet gösteren bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkardığını duyurdu.

Bakanlık Rusya’da ve Küba’da yaşayan bazı Kübalıların “Ukrayna’da savaşan askeri birliklerin bir parçası haline getirildiğini” aktardı.

Rusya’nın yakın bir müttefiki olan Küba hükümeti, açıklamasında bu savaşta bir taraf olmadıklarını vurguladı.

Bu açıklamaya Rusya’dan bir yanıt gelmedi.

Küba Dışişleri Bakanlığı, bu çetenin arkasında kimin olduğuna yönelik soruları yanıtsız bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki ağır kayıpların ardından Ağustos ayında asker sayısının artırılmasını emretmişti.

Rus gazetesi Ryazan Gazette’e göre bu emrin ardından Rusya’da yaşayan bazı Kübalılar Rusya vatandaşlığı vaadi karşılığında Ukrayna’da savaşan birliklere katıldı.

Ukrayna’da Rus birlikleri yanında savaşmak için eğitim alan bir grup Sırp vatandaşına ait olduğu öne sürülen görüntüler de daha önce paylaşılmıştı.

Küba Dışişleri Bakanlığı, “Küba tarihsel olarak paralı asker kullanımına kesin bir şekilde karşıdır” dedi ve ekledi:

“Küba vatandaşlarını hangi ülkede olursa olsun silah altına almak için faaliyet gösteren insan kaçakçılarına karşı kararlı mücadelemiz sürecek.”

Bu, son dönemde Rusya ile ticaret bağlarını güçlendiren Küba için sıra dışı bir açıklama oldu.

Küba ve Rusya’nın savunma bakanları iki ay önce Moskova’da bir araya gelmiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Nisan’da Küba’yı ziyaret etmişti.

1959’daki Küba Devrimi’nin ardından ülke, Sovyetler Birliği’nin sıkı bir müttefiki olmuştu.