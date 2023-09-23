Yeşil Sol Parti isim, yönetim ve politikalarında değişime hazırlanıyor: Eş Başkanlık için en güçlü adaylar belli oldu

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara



bir saat önce

Yeşil Sol Parti, 15 Ekim’de gerçekleştireceği olağanüstü büyük kongrede, isim değişikliğinin yanı sıra, eş genel başkanları kapsayacak şekilde parti yönetimi ve politikalarında önemli değişikliğe gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından isim değişikliği için öneriler almayı sürdüren Yeşil Sol Parti’nin isminin, öncül partileri çağrıştıran Demokratik Halklar Partisi olması ağırlık kazandı.

BBC Türkçe’nin edindiği bilgiye göre eş başkanlık için Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ile Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’un isimleri öne çıktı.

Kongre sonrasında yerel seçim sürecine yoğunlaşacak olan parti, yerel seçimlerde sadece muhalefete değil, iktidar partisine de “müzakere” kapılarını açık tutacak.

Yeni dönemde, Kürt sorununun çözümü için kampanya başlatılması, bu kapsamda parti yönetici ve milletvekillerinin, 1 Ekim’de Meclis’te, yeni anayasa çağrısı yapan AKP’yle masaya oturmak için, Abdullah Öcalan’a tecride (görüş yasağı) ve kayyım uygulamasına son verilmesi koşulunu da içeren “deklarasyon” açıklaması planlanıyor.

Kapatma davası nedeniyle Halkların Demokratik Partisi’nden ayrılanların çatısı altında buluştuğu Yeşil Sol Parti, 15 Ekim’de Olağanüstü Kongresini Atatürk Spor Salonu’da yapacak. Kongre gündeminde ise partinin isim, yönetim ve eş genel başkan değişikliği olacak.

Kongreden sonra ise yerel seçim stratejisinin belirlenmesi için bir “Yerel Yönetimler Konferansı” düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “yeni anayasa” çağrısına ilişkin politikalar belirlenecek.

Demokratik Halkların Partisi öne çıktı, ikinci alternatif HEDEP

Yeşil Sol Parti yönetimi, yaz başından bu yana, parti örgütleri ve bileşenlerden yeni isim önerilerini aldı. İsim değişikliğinde, parti tabanından gelen, Kürt siyasi hareketinin temsil edildiği siyasi partilerle benzer bir isim değişikliğine gidilmesi talebi etkili oldu.

Anayasaya göre kapatılan siyasi partiler, aynı isimle yeniden faaliyet gösteremediği için, benzer isimler için öneriler alındı.

Edinilen bilgiye göre partiye en çok “Demokratik Halklar Partisi” önerisi geldi ve bu isim ağırlık kazandı. İkinci alternatif olarak ise “Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi” önerildi.

Ancak, yasal bir engel olmaması halinde Yeşil Sol Parti’nin yeni isminin Demokratik Halklar Partisi olması görüşü ağırlık kazandı.

Yeşil Sol Parti’nin halen 100 asil 40 yedek üyeden oluşan Parti Meclisi’nin üye sayısı da azaltılacak. Kesinleşmemekle birlikte asil üye sayısının 70’e indirilebileceği belirtiliyor.

Partinin logosunun aynı kalması, ancak, oy pusulasında beyaz zeminin görünür olmaması nedeniyle, zeminin renklendirilmesi planlanıyor. Kongre sonrası genel merkez olarak şu anda HDP’nin kullandığı bina kullanılmaya devam edecek, Demokratik Bölgeler Partisi’nin kullandığı bina ise “parti okulu” haline getirilecek.

En çok önerilen isimler Bakırhan ve Hatimoğulları Oruç

Kaynak, TWITTER Fotoğraf altı yazısı, Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ismi öne çıkan eş başkan adaylarından

HDP’de olduğu gibi Yeşil Sol Parti’de de eş başkan adayları, mutabakat komisyonları tarafından belirleniyor. Eş başkan adaylarını belirlemek için toplantılarına başlayan komisyonlara, parti tabanından en fazla önerilen isimler, kendini fesheden Demokratik Halk Partisi’nin (DEHAP) genel başkanlığını da yapan, eski Siirt Belediye Başkanı ve halen bu ilin milletvekili olan Tuncer Bakırhan ile bileşen siyasi partileri temsilen Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç oldu. Partide, mutabakat komisyonlarından, iki ismin eş genel başkan adayı olarak çıkması yüksek olasılık olarak görülüyor.

Parti kulislerinde Bakırhan tercihinde, DEHAP’tan bu yana Kürt siyasi hareketi içinde tanınan ve taban tarafından benimsenen bir isim olması; Hatimoğulları Oruç’un da deneyimli bir siyasetçi ve milletvekili olması etkili oldu.

Yerel seçim işbirliği için iktidara açık kapı: Kayyıma son verilsin

Kongrenin ardından ise hızla yerel seçim için hazırlıkların başlatılması planlanıyor. Bu kapsamda, 2024 yerel seçimlerine ilişkin politikaları belirlemek üzere Kasım ayı başında geniş katılımlı bir yerel yönetimler konferansı toplanması kararlaştırıldı.

2019 yerel seçimlerinde Batı’da, özellikle İstanbul, Adana, Mersin gibi illerde CHP adaylarını destekleyen partinin yeni yönetiminin, 2024 seçimleri için ise köklü politika değişikliğine gitmesi ve iktidara da seçim işbirliği için “müzakere” çağrısı yapılması tartışılıyor.

BBC Türkçe’ye bilgi veren parti kaynakları, yerel seçimlerde sadece muhalefetle değil, koşullarının kabul edilmesi halinde iktidar partisiyle de hem yerel seçim işbirliği hem de “yeni anayasa” konusunda müzakereye açık olunacağını ifade ediyorlar.

Bu konudaki koşullarının Abdullah Öcalan’a görüşme yasağının (tecrit) kaldırılması ve partili belediyelere “kayyım” atamalarının son bulması, haklarında göreve iade kararı bulunan belediye başkanlarının görevlerine yeniden atanmasının olacağı ifade ediliyor.

Kaynak, HDP

Adaylar önseçimle belirlenecek

Yeşil Sol Parti bir yandan da seçimlere “tek başına” girecek şekilde çalışma yürütecek. Bu kapsamda, belediye başkan adayları, parti tabanı, kanaat önderleri, sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak önseçimle belirlenecek.

Buna göre önseçimde sadece üyeler değil, halkın en geniş katılımının sağlandığı bir sistem devreye sokulacak.

Adayların önseçime girmesi için yeni dönemde açılacak olan parti okulunda eğitim görmeleri koşulu aranacak.

1 Ekim’de Erdoğan’a müzakere çağrısı yapılacak

Yeşil Sol Parti, kongreden sonra, yerel seçimlere yönelik politikaların yanı sıra, Kürt sorunun demokratik çözümü konusunda da kampanya başlatacak.

Bu kapsamda, muhalefet partilerinin yanı sıra iktidardaki AKP’yle de görüşme yolları aranacak.

Bu girişimin ilk ve en önemli adımı, TBMM’nin yeni yasama yılına başlayacağı 1 Ekim’de atılacak. Parti yöneticileri ve milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yasama yılı açılış konuşması öncesinde, yeni anayasa masasına oturmak için koşulları içeren bir deklarasyon açıklayacak.