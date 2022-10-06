"Kardeşimin kanser tedavisi için kendi paramı çaldım"

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44 dakika önce

Lübnan'da Sali isimli kadın, kız kardeşinin kanser tedavisinin masraflarını karşılamak zorundaydı.

Ancak bunun için sahip olduğu para banka hesabındaydı.

Lübnan'daki yıkıcı mali kriz nedeniyle, bankalar müşterilerine yönelik oldukça katı para çekme kısıtlamaları uyguluyor.

Sali de bu yüzden, bir oyuncak silahla kendi parasını alabilmek için banka şubesini soydu. Tıpkı diğer onlarca kişi gibi...

Banka soygunları, ülkede bir milletvekilinin, dondurulan hesabındaki paraları talep etmek üzere bir oturma eylemi gerçekleştirmesinin ardından arka arkaya gerçekleşti.

Pek çok Lübnanlı, banka soyguncularını halk kahramanı olarak gördü. Ancak İçişleri Bakanlığı vatandaşların, sorunu kendi yöntemleriyle çözmemeleri gerektiğini söyleyerek soygunları kınadı.

BBC muhabiri Rachael Thorn, oyuncak tabancayla yaptığı soygunda ailesinin 13 bin dolarını alan Sali ile konuştu.

Yapımcı: Ghassan Ibraheem