Dezenformasyon Yasası: Hapis cezası öngören 29. Madde aynen kabul edildi

12 dakika önce

A﻿yşe Sayın | Ankara

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AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırladığı, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak nitelendirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulunda, muhalefetin teklif metninden çıkarılması veya öngörülen cezanın indirilmesi, sanıkların tutuksuz yargılanması yönündeki uzlaşma arayışlarına karşın, teklifin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu”nu düzenleyen 29’uncu madde, değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Buna göre “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse” 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek.

CHP’li Erbay telefonunu kırdı, muhalefet protesto etti

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Yasanın en tartışmalı maddesi olan ve “yalan haberi alenen yayma suçu”nu düzenleyen 29. Maddenin görüşmelerinde Meclis’te tansiyon daha da yükseldi.

AKP ve MHP Çarşamba günü “sabaha kadar”çalışarak yasayı geçirmeyi planlıyordu..

Yasanın görüşmelerinin başlamasından itibaren yoklamalarla engelleme yapan muhalefet, 29. Maddeye geçilmesi üzerine ise alkışlarla ve sloganlarla protesto etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, dün geceki görüşmelerde, bu yasayla gençlerin özgürlüğünün elinden alınacağını belirterek yanında getirdiği çekiçle telefonunu kırdı.

Arkasından da CHP milletvekilleri ayağa kalkarak yaklaşık 10 dakika boyunca, alkışlar ve “sansüre hayır”, “29’a hayır” sloganları ile teklifi protesto etti.

HDP milletvekilleri de “gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz” pankartı açtı.

Birleşimi yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Haydar Akar, protestoların sürmesi üzerine birleşimi gece saat 2.15’te kapattı.

Şentop’tan eleştiri: Kınama cezası gerektiren bir eylem

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Meclis kürsüsünde Erbay’ın çekiçle telefon kırmasının “kınama cezası gerektiren bir eylem” olduğunu savundu.

Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, Erbay’ı şov yapmakla suçladı:

“Uygun değil. Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Orada oturumu yöneten başkan vekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi, oya sunması gereken bir durum.

"Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi veya üstünün aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım.

"Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim. Bunun da tazmini kendisinden talep edilir. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil. Meclisimizde herkes istediği gibi söz alabilir, kendi görüşlerini ifade edebilir. Başka arayışlar içine girmek yanlış.”

CHP uzlaşma çağrısı yaptı: Kabul edildiğinin ertesi gün AYM’ye götüreceğiz

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CHP ise yasanın bugünkü görüşmeleri öncesinde bir kez daha AKP ve MHP’ye “uzlaşma” çağrısı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazeteci kökenli İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’la birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Biz son ana kadar uzlaşma aramaya devam edeceğiz. Geçerse Anayasa Mahkemesi’ne yayınlandığı günün ertesi günü gitmeyi planlıyoruz” dedi.

Tuncay Özkan ise “Bu, Türkiye'yi karanlık bir tünele sokar. Tünele girmeden tekrar uyarıyoruz, aradığımız şey uzlaşıdır” görüşünü dile getirdi.

Altay, maddenin Genel Kuruldaki görüşmelerinde AKP ve MHP’lilere, uzlaşmayla değişiklik yapılması çağrısını yineledi.

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin 29’uncu maddenin teklif metninden çıkarılması yönündeki önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Türk Ceza Yasası’na “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu”nun eklenmesini öngören ve “sansür düzenlemesi” olarak nitelendirilen 29’uncu madde şöyle: