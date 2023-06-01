Arjantin’de kadınlar, doğum kontrol hapları için reçeteye ihtiyaç duymayacak

Kaynak, Reuters

Yazan, Oliver Slow

Unvan, BBC News

bir saat önce

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de, kadınlar doğum kontrol haplarına reçetesiz bir şekilde ulaşabilecek.

Hükümet, ertesi gün haplarına erişiminin daha kolay hale getirildiğini söyledi.

Hükümetin adımı feminist örgütler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Sağlık Bakanlığı, bununla birlikte istenmeyen gebeliklerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Reuters haber ajansına konuşan Sağlık Bakanlığı Cinsel ve Üreme Sağlığı Direktörü Valeria Isla, erişimin önündeki önemli bir engelin kaldırıldığını söyledi.

Isla, insanların acil bir durum meydana gelmeden önce bu doğum kontrol yöntemine sahip olabileceklerini belirtti.

Feminist grup Juntas y a la Izquierda'nın lideri Vanessa Gagliardi, ertesi günü hapı almadaki güçlüklerin ortadan kalkacağını ifade etti.

Kürtaj karşıtı DerguiXlaVida isimli grup ise hükümetin bu adımını endişe verici olarak nitelendirdi.

Grup, atılan adımla hükümetin "gebeliği önleme ve cinsel eğitimdeki başarısızlığının” ortaya çıktığını savundu.

Katolik Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkede, kilisenin karşı çıkmasına karşın 2020’de 14 haftaya kadar kürtaj da yasalaştı.

Bunun öncesinde gebeliğin sonlandırılmasına, ancak tecavüz vakalarında veya annenin sağlığı risk altındaysa izin veriliyordu.