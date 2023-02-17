Türkiye'deki yüzlerce Suriyeli deprem sonrası Suriye’ye gitti

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Perşembe günü Suriye'ye geçmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen Suriyeliler

bir saat önce

Türkiye'de yaşayan yüzlerce Suriyeli, geçen hafta meydana gelen yıkıcı depremin ardından savaşın yıkıma uğrattığı Suriye’ye gitti.

BBC’den James Gregory’nin haberine göre Türk hükümeti, depremin vurduğu illerden kimlik kartlarıyla giden Suriyelilerin altı aya kadar Türkiye’den ayrılmalarına izin verdi.

Bu değişiklik, yüzlerce kişinin sınır kapılarında saatlerce kuyruğa girmesine neden oldu.

12 yıl önce Suriye’de iç savaşın patlak vermesinden bu yana resmi rakamlara göre yaklaşık dört milyon Suriyeli Türkiye'ye yerleşti.

Geçen hafta meydana gelen depremden sağ kurtulan bazı kişiler, belki de yıllardır görmedikleri Suriye'deki aile üyeleriyle yeniden bir araya gelmek için sınır kapılarına gidiyor.

Onlardan biri de Reem. Battaniyeye sarılı dokuz aylık bebeğiyle Türkiye'deki evi yıkıldıktan sonra Suriye'ye geri dönmeye çalıştığını söyledi.

BBC'ye, depremden bu yana Türkiye'de Suriyelilere yönelik düşmanlığın arttığına inandığını söyledi.

Reem, ”Kalacak başka bir yer bulmaya çalıştık ama [Türkler] bizi kovalayıp Suriye'ye dönmemizi istediler" dedi.

"Camilerde kalmaya çalıştık ama bizi kovdular. Çadır da vermediler. Çocuklarımla sokakta mı kalayım? Nereye gidelim?"

Aileleri ve büyük valizleriyle kuyruğa girenlerin çoğu, sınırda işlemlerinin halledilmesini bekledi.

Abbas Albakur, Fransız haber ajansı AFP’ye, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki evinin yıkılmasının ardından Suriye'deki evine döneceğini söyledi.

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda "Suriye'de 12 yıldır sorunlar var ama şu anda en büyük felaket Türkiye'de" dedi.

Depremde Türkiye'de yaşayan yaklaşık 1.500 Suriyeli'nin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Bab el-Hava'daki yardım tırları

Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı şu anda 38.000'i aşarak ülke tarihinin en ölümcül felaketi oldu.

Suriye'de 5.800'den fazla insan öldü - çoğunluğu, Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetine karşı savaşan muhaliflerin kontrolündeki kuzeybatıda. Çatışma, ülkedeki yardım çabalarını karmaşıklaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Cuma günü yaptığı açıklamada, depremden bu yana yardım taşıyan 140'tan fazla kamyonun Türkiye'den kuzeybatı Suriye'ye geçtiğini duyurdu.

Deprem vurmadan önce, neredeyse tüm insani yardım tek bir kapıdan, yani Cilvegözü'nin karşısındaki Bab el Hava sınır kapısından ulaştırılıyordu.

Bu haftanın başlarında Suriye, BM'nin depremin ve çatışmaların vurduğu bölgeye daha fazla yardım getirmesine yardımcı olmak için iki sınır kapısının daha açılmasına izin verdi.