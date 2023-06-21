Blinken, İsveç’in NATO üyeliğine onay için Türkiye’ye çağrıda bulundu

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22 Haziran 2023 Güncelleme 11 dakika önce

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile Londra'da düzenlenen Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor" açıklamasında bulundu.

Blinken ise “yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliği, enerji ve ekonomik işbirliği gibi” iki ülkenin ele alması gereken çok sayıda konu olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile birlikte Macaristan'ın da İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller ise Blinken’ın, İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesi için Türkiye’yi teşvik ettiğini açıkladı.

Miller ayrıca Blinken’ın Türkiye’nin Ukrayna’ya tahıl koridoru anlaşması için verdiği desteği takdir ettiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Blinken geçen ay da Türkiye’ye İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması için çağrıda bulunmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ise ayrıca dün yaptığı açıklamada Stockholm'un Ankara ile yapılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdığini ve Türkiye parlamentosunun İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onaylama zamanının geldiğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Billstrom, "Bizden bekleneni yerine getirdiğimiz kanısındayız, şimdi Türkiye’de parlamentonun onaylama sürecini başlatma zamanı geldi" dedi.

Billstrom, İsveç'in Temmuz ortasında Litvanya'da düzenlenecek olan NATO konferansından önce üye olacağı konusunda ümitli olduğunu belirtti ve bir "B planının” bulunmadığını ekledi.

Türkiye, İsveç'in terörist olarak tanımladığı grupların üyelerine ev sahipliği yaptığını ve bazı isimlerin iadesini istiyor.

İsveç ise Türkiye ile Madrid'de imzaladıkları üçlü mutabakat kapsamında, kısa sürede yeni bir yasa çıkararak terör gruplarını finanse etmeyi veya desteklemeyi zorlaştırdığını öne sürüyor.

İsveç ve Finlandiya geçen yıl başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Finlandiya, Nisan ayında NATO'ya katılırken, İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle onaylanmadı.