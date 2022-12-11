Roma’da geleneksel Noel ağacı polemiği: Güneş panelleriyle aydınlatmaya ‘çirkin’ eleştirisi

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



35 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İtalya’nın başkenti Roma’da her yıl bu dönemde törenle açılan Noel ağacı polemiklere neden oldu.

Belediyenin çevre duyarlılığı örneği olarak ağacı aydınlatmak için kullandığı güneş panelleri, meydanı ‘’çirkinleştirdiği’’ ve ‘’sahte çevrecilik’’ gösterisi teşkil ettiği gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu.

Roma’nın merkezindeki Piazza Venezia’da geçen Perşembe akşamı açılışı yapılan ağaçla ilgili tartışmalar günlerdir sürüyor.

Tamamı UNESCO Dünya Mirasları listesinde olan Roma tarihi kent merkezinde, antik Roma kalıntılarının yakınındaki meydana yerleştirilen güneş panelleri “çirkin görüntü” yarattıkları gerekçesiyle tepki çekti.

Sosyal medyada başlayan polemiğe siyasi figürler de dahil oldu; sivri çıkışlarıyla bilinen ünlü sanat tarihçisi ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Vittorio Sgarbi, panelleri “pornografik” ve “sahte çevrecilik gösterisi’’ diye yerden yere vurdu.

Sgarbi, ayrıca panellerin meydana yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alınmadığını da öne sürdü.

Roma’nın içinde yer aldığı Lazio bölge meclisinin üyesi Daniele Giannini de Noel ağacının “yeşil ideolojiyle dolup taştığını” ve çirkinliğiyle meydana yakışmadığını söyledi.

Aşırı sağcı Lig partili Giannini, “devasa ve iğrenç panellerin özellikle gündüzleri Piazza Venezia’nın görkemli görüntüsünü bozduğunu” savundu ve “Nerede o Roma Noel’i büyüsü?” diye tepki gösterdi.

Merkez soldaki Demokratik Parti’den Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise güneş enerjili Noel ağacının sürdürülebilirlik konusunda örnek olmasının yanı sıra Ukrayna’daki savaş ve enerji krizi sürerken sembolik bir mesaj da teşkil ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı, “Doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyorum, bu bir sürdürülebilirlik tercihi. Aynı zamanda da sembolik bir seçim, çünkü Avrupa’nın kendi topraklarında savaşın dehşetini gördüğü, Ukrayna'daki birçok şehir ve evin elektriksiz kaldığı bir dönemdeyiz, yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Yenilenebilir enerjileri teşvik etmek görevimiz” dedi.

Kent yönetimi, belediye binasının yer aldığı Campidoglio Meydanı’nda da, Noel ağacının tepesindeki yıldızı ışıklandırmak için pedal sistemi yerleştirecek. Vatandaşlar pedal çevirerek enerji üretimine katkıda bulunabilecek.

Kaynak, Getty Images

Sosyal medyada da ağacın kendisi genel olarak beğenilirken güneş panelleri “görsel hasara” yol açtıkları için eleştiri aldı, ancak çok sayıda kullanıcı da belediyeye destek verdi.

Roma’da son yıllarda Noel ağacı tartışmaları, neredeyse Noel süslemelerinin kendisi kadar geleneksel hale gelme eğiliminde.

2017’de Piazza Venezia’ya yerleştirilen Noel ağacı da büyük polemik yaratmıştı.

Dallarının seyrekliği ve bakımsız görüntüsü nedeniyle “tüysüz” anlamına gelen “Spelacchio” adıyla anılan ağaç uzun süre gündemi meşgul etmişti.