Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu

Kaynak, DHA

24 Şubat 2023, 14:16 +03 Güncelleme 6 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrası diğer eşleşmeler şöyle:

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Bayer Leverkusen - Ferencváros

Juventus - Freiburg

Sporting Lizbon - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shaktar Donetsk - Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 13 ve 20 Nisan, yarı final maçları ise 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

31 May'ta Budapeşte'de Puskás Aréna'da oynanacak finali kazanan takım kupanın sahibi olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 14 puanla B Grubu’nu lider tamamlayıp son 16 turuna kalmıştı.

Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri de belli oluyor

Öte yandan, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un son 16 turundaki rakipleri de bugün belli olacak.

Medipol Başakşehir ve Sivasspor da, gruplarını ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmışlardı.

UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final ve yarı final maçları UEFA Avrupa Ligi ile aynı tarihte oynanacak.