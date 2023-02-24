Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.
İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
Tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrası diğer eşleşmeler şöyle:
- Union Berlin - Union Saint-Gilloise
- Bayer Leverkusen - Ferencváros
- Juventus - Freiburg
- Sporting Lizbon - Arsenal
- Manchester United - Real Betis
- Roma - Real Sociedad
- Shaktar Donetsk - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 13 ve 20 Nisan, yarı final maçları ise 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
31 May'ta Budapeşte'de Puskás Aréna'da oynanacak finali kazanan takım kupanın sahibi olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 14 puanla B Grubu’nu lider tamamlayıp son 16 turuna kalmıştı.
Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri de belli oluyor
Öte yandan, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un son 16 turundaki rakipleri de bugün belli olacak.
Medipol Başakşehir ve Sivasspor da, gruplarını ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmışlardı.
UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final ve yarı final maçları UEFA Avrupa Ligi ile aynı tarihte oynanacak.
Kupanın finali 7 Haziran'da Prag'daki The Eden Arena'da oynanacak.