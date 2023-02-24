UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi: Sevilla-Fenerbahçe, Fiorentina-Sivasspor, Gent-Medipol Başakşehir

Kaynak, DHA

24 Şubat 2023, 14:16 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ise Sivasspor'un rakibi İtalya'dan Fiorentina, Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika'dan Gent oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla-Fenerbahçe eşleşmesinde ilk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 Mart'ta ilk karşılaşmalar Floransa ve Gent'te, rövanş maçları ise 16 Mart'ta Sivas ve İstanbul'da oynanacak.

Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Kaynak, EPA

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları 13 ve 20 Nisan, yarı final maçları ise 11 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

31 May'ta Budapeşte'de Puskás Aréna'da oynanacak finali kazanan takım kupanın sahibi olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 14 puanla B Grubu’nu lider tamamlayıp son 16 turuna kalmıştı.

Sarı Lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Sevilla'yı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti.

Sevilla daha önce UEFA Avrupa Ligi'ni 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2019-2020 sezonlarında altı kez kazanmış bir takım.

İspanyol kulübünün tarihinde ayrıca bir La Liga, dört İspanya Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir de UEFA Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Sevilla, bu sezon lige kötü bir başlangıç yapmasının ardından Ekim ayında teknik direktörü Julen Lopetegui ile yollarını ayırmış ve göreve Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'yi getirmişti.

Sevilla bu sezon La Liga'da 22 maçta 25 puanla 12. sırada bulunuyor.

Kaynak, DHA

UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Sivasspor, gruplarını ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmışlardı.

Kupada son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

AEK Larnaka - West Ham

Fiorentina - Sivasspor

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznan - Djurgarden

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - Medipol Başakşehir

UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek final ve yarı final maçları UEFA Avrupa Ligi ile aynı tarihlerde oynanacak.