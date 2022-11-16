Hollanda 1 Ocak'tan itibaren gençler arasında yaygın gülme gazını yasaklayacak

42 dakika önce

Yusuf Özkan

L﻿ahey

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, H﻿ollanda

Hollanda hükümeti, gençler arasında yaygın şekilde kullanılan ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olan gülme gazının (azot oksit) 1 Ocak 2023’ten itibaren yasaklanmasını kararlaştırdı.

Genellikle ekstazi veya ketamin gibi uyuşturucularla birlikte alınan gülme gazı, özellikle festival, konser ve partilerde gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Bağımlılık konularında uzman olan Hollanda Trimbos Enstitüsü'ne göre, çoğunluğu genç olan festival müdavimlerinin yüzde 37'si düzenli olarak gülme gazı kullanıyor.

Teneffüs edilmeden önce nalınlara boşaltılan gülme gazı, kullananlarda kısa süreli coşku ve rahatlama yaratıyor. Kolay ulaşışabilen ve ucuza elde edilen gülme gazı uzun zamandır Hollanda'da yasal olarak satılıyor.

Ancak özellikle trafik kazaları ile kullanıcıların beyin ve vücutlarındaki olumsuz etkisi nedeniyle, bir süredir gülme gazı satışının yasaklanması tartışılıyordu.

Hollanda Danıştayı, Temmuz ayında, gülme gazının eğlence amaçlı kullanım ile tıbbi kullanım arasındaki ayrımın yeterince açık bir şekilde ortaya konmasını tavsiye ettti.

Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, bu tavsiye doğrultusunda gülme gazının 1 Ocak 2023 tarihinde itibaren yasaklı maddeler listesine alınacağını açıkladı.

Bu tarihten itibaren, gazın eğlence amaçlı bulundurulmasını ve satışı yasak olacak.

Azot oksidin tıbbi ve teknik amaçlarla kullanımına ise devam edilecek. Gülme gazına, kadınların doğum sancılarını azaltmak ya da diş hekimleri tarafından anestezi için ihtiyaç duyuluyor.

Gaz ayrıca maddelerinde ve özellikle krem şanti püskürtücülerinde de yaygın olarak kullanılıyor

Sağlık, refah ve spordan sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Ooijen, gülme gazı kullanımının özellikle gençler arasında ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayarak, bu nedenle eğlence amaçlı kullanımın yasaklandığı söyledi.

Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz de, eğlence amaçlı yasağın uygulanmasında polisin etkin görev yapacağını açıkladı.Yeşilgöz, elinde ya da aracında gülm gazı ya da gaz şişeleri bulunan kişiler için polisin derhal harekete geçeceğini belirterek, "Umarım kazaları önleyebiliriz" dedi.

3﻿ yılda yüzlerce trafik kazasına neden oldu

Hollanda polisinin verilerine göre, son yıllarda gülme gazına bağlı olarak onlarca ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kamu yayıncısı NOS'un elde ettiği verilere göre, son 3 yılda azot oksite bağlı toplam 1800 trafik kazası yaşandı. Bunlardan 63'ü ölümle sonuçlanırken, 362 kazada da ağır ya da hafif yaralanmalar oldu.

Hollanda polisi, eğlence amaçlı gülme gazı yasağından memnun. Polis sözcüsü, yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte, trafik kazaları başta olmak üzere, toplumdaki çok sayıda olumsuzluğun önlenmesi için daha kolay müdahale edebileceklerini söyledi.

Gülme Gazı Tedarikçileri Derneği ise yasağa karşı çıkıyor. Dernek, tamamen yasaklanması yerine, gülme gazı kullanımı konusunda daha sıkı denetim uygulanmasını savunuyor.

Gülme gazı, İngiltere'de de 16-24 yaş aralığındaki gençler arasında esrardan sonra en yaygın olarak kullanılan madde.