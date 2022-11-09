ABD’de ara seçimler: İlk sonuçlar ne anlama geliyor?

Yazan, Anthony Zurcher

Unvan, BBC News, Washington

9 Kasım 2022, 15:13 +03 Güncelleme bir dakika önce

Kaynak, ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock

ABD'de dün yapılan ara seçimlerde oy sayımı sürüyor. 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti, 100 üyeli Senato'da Demokrat Parti önde. Georgia, Arizona ve Nevada'dan gelecek sonuçlar Senato seçiminin sonucunda belirleyici olacak.

Cumhuriyetçiler için yeterince iyi bir gece oldu ancak harika bir gece olduğu söylenemez. Onlarca eyalette onları zafere taşıyacak bir dalga şu ana kadar gerçekleşmedi.

Cumhuriyetçiler Pensilvanya'da Senato seçimini kaybettiler. Senato’da kontrolü sağlamaları için Nevada, Arizona ve Georgia eyaletlerinden ikisinde seçimi kazanmaları gerek.

P﻿eki şu ana kadarki sonuçları nasıl okumalı?

1. Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’ni kazanma yolunda

Demokratlar bazı çekişmeli eyaletleri kazanmış olsalar bile, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde edecek gibi görünüyor. Merak konusu olan, çoğunluğun ne kadar büyük olacağı.

2020'deki şaşırtıcı derecedeki büyük başarıları sayesinde Cumhuriyetçiler, çoğunluğu kazanmaktan sadece birkaç koltuk uzaktaydı.

Kongre’de çoğunluğu kazanmaları halinde Cumhuriyetçiler, Demokratların yasa tekliflerine kapıyı kapatabilecek ve Biden yönetimine yönelik soruşturmaları hızlandırabilecek. Bu onlar için her bakımdan bir kazanç.

Ancak aradaki fark azsa, Cumhuriyetçiler önemli oylamalarda partilerini bir arada tutabilmek için olağanüstü taktik ve stratejik beceriler kullanmak zorunda kalacak.

2. Florida, Cumhuriyetçi Ron DeSantis’i yeniden vali seçti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Ron DeSantis

Cumhuriyetçi Ron DeSantis, 4 yıl önce Demokrat rakibi Andrew Gillum karşısında yüzde 0,25 oy farkıyla Florida Valisi seçildi.

Ron DeSantis görev süresi boyunca transseksüel hakları ve “eleştirel ırk teorisi" gibi önemli kültürel konulara değindi, koronavirüs pandemisi kısıtlamalarına karşı çıktı.

4﻿ yıl sonra büyük farkla yeniden vali seçildi.

Bunu nasıl başardığı ise özellikle dikkat çekici.

2018'de Demokratların kalesi Miami-Dade'de valilik seçimini yüzde 20 oy farkla kaybetmişti. Bu yıl, çoğunluğu Hispanik olan bölgede valilik seçiminde, 2002'de Jeb Bush'tan bu yana kazanan ilk Cumhuriyetçi aday olma yolunda ilerliyor.

Hatta bunu çift haneli bir farkla yapabilir.

DeSantis'in eyaletin eğilimini Cumhuriyetçi adayları tercih edecek şekilde yeniden çizme hamlesinin ulusal çapta sonuçları da oldu: Partisine Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü kazanmak için ihtiyaç duyduğu beş sandalyeden en az ikisini kazandırdı.

Bu başarılar, Florida valisine, başkanlık yarışına katılmak istemesi halinde bir sıçrama tahtası oluşturacak.

Bunu vurgulamak istercesine, DeSantis'in Salı gecesi zafer konuşması için toplananlar "2 yıl daha" sloganları attı. Bu, DeSantis’in başkan adayı olmaya karar vermesi halinde 4 yıllık görev süresinin ortasında valilikten istifa etmesi gerekeceğine üstü kapalı bir göndermeydi.

DeSantis, 2024'teki başkanlık yarışında Cumhuriyetçilerin adayı seçilmek istiyorsa, eyaletinin en önde gelen Cumhuriyetçi sakini eski Başkan Donald Trump’ın onayını alması gerekebilir. Trump ise DeSantis'ten aday olmamasını istedi.

3. Trump için sonuçlar karmaşık

Kaynak, Reuters

Donald Trump oy pusulalarında yer almamış olabilir ama yine de onlarda izi vardı. Akşamın erken saatlerinde, eski başkan Mar-a-Lago'daki evinden kısa bir konuşma yaptı ve desteklediği adaylar için ezici bir zafer ilan etti.

Ancak gerçek daha karmaşık. Daha ana akım Cumhuriyetçilere karşı desteklediği yüksek profilli adaylar, seçimleri kazanmakta zorlandı. Mehmet Öz, Pensilvanya'daki Senato yarışını kaybetti. Herschel Walker, Georgia’da ikinci tura doğru gidiyor gibi görünüyor.

Blake Masters, Arizona'da zar zor ilerliyor. Sadece Ohio'daki JD Vance net bir galibiyet elde etti ancak bu muhafazakar eğilimli eyalette beklenenden az bir farkla gerçekleşti.

Cumhuriyetçiler Salı gecesinden sonra onun siyasi içgüdülerine şüpheyle bakacaklar. Ve gelecek hafta başkanlık için yeni bir kampanya başlatırsa, bu tedirgin bir başlangıç olacak.

4. Demokratların yıldız isimleri hayalkırıklığı yarattı

2018'de Teksas'ta Beto O'Rourke ve Georgia'da Stacey Abrams eyalet çapındaki yarışlarını kaybettiler ancak az bir farkla mağlup olmaları nedeniyle Demokratların kalplerini kazandılar. Milyonlarca dolarlık kampanya fonu toplama ve etkileyici bir kitle yaratma yetenekleri, solda birçok kişinin onları partinin geleceği olarak görmesine neden oldu.

Destekçileri, bu yıl kendi eyaletlerinde seçimleri kazanabileceklerini umdular ama bu gerçekleşmedi.

4 yıl önce Cumhuriyetçi Brian Kemp'e koltuğu kıl payı kaptıran Abrams, bu sefer onun çok gerisinde kalacak. O'Rourke, yarışı Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'a, Senatör Ted Cruz'a kaybettiğinden daha büyük bir farkla kaybetti.

Demokratlar yeni yıldızlar aramak zorunda kalacaklar.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Stacey Abrams