Tupac Shakur cinayeti: Duane Davis adlı eski çete liderine cinayet suçlaması

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Tupac Shakur

bir saat önce

ABD’de kolluk kuvvetleri, rapçi Tupac Shakur’un 1996’da öldürülmesinden 26 yıl sonra eski çete lideri Duane Davis’e cinayet suçlaması yöneltti.

New York doğumlu hip-hop efsanesi, Las Vegas’ta dört el ateş açılarak öldürüldüğünde 25 yaşındaydı.

Cuma günü Nevada’da 60 yaşındaki Keffe D lakaplı Duane Davis hakkında ölümcül silahla cinayet işleme suçlaması içeren iddianame hazırlandı.

Polise göre eski çete lideri, cinayetten birkaç gün önce yeğeninin bir kumarhanede Shakur’la bir kavgaya girmesinden sonra ünlü rapçiyi öldürtmeye karar verdi.

Dün Las Vegas’taki evinin yakınlarında gözaltına alınan Davis’in birkaç gün içinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

AP’ye konuşan, bu dosya üzerinde yıllarca çalışmış emekli polis memuru Greg Kading, Davis’e suçlama yöneltilmesinin kendisini hiç şaşırtmadığını söyledi:

“Olaya adı karışan diğer herkes çoktan öldü, bir tek o hayattaydı.”

Dün bir basın toplantısı düzenleyen polis yetkilisi Jason Johansson “Yıllardır ısrarla sürdürdüğümüz soruşturmanın sonucuna nihayet geldik” dedi.

Johansson, 1996’daki olaydan birkaç gün önce bir kumarhanede Duane Davis’in yeğeni Orlando Anderson’un darp edildiği görüntüleri de paylaştı.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Duane Davis'in karakolda çekilen fotoğrafı

Johansson aradan geçen yıllar içinde Davis’in basına “ateş açılan aracın içinde ben de vardım” gibi açıklamalar yapmasının da işlerini kolaylaştırdığını söyledi.

Sahne adı 2Pac şeklinde yazılan Tupac Shakur ilk albümünü 1991’de çıkarmış ve hip-hopun en beğenilen şarkıcıları arasına çok hızlı bir giriş yapmıştı.

Shakur’un kız kardeşi Skyiwa Shakur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçlama yöneltilmesinin bir dönüm noktası olduğunu fakat davanın tamamlamasını beklemeleri gerektiğini söyledi: