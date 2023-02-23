ABD’de cinayet haberi yapan gazeteci, katil zanlısı tarafından olay yerinde öldürüldü

Yazan, Max Matza

Unvan, BBC News

23 Şubat 2023, 08:17 +03 Güncelleme 5 dakika önce

Kaynak, CBS

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando şehrinde, bir gazeteci, olay yerinde saatler önce işlenmiş bir cinayetin haberini yaptığı sırada, katil zanlısı tarafından vurularak öldürüldü.

Spectrum News 13 isimli TV kanalında çalışan gazeteciyle birlikte, 9 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti.

Olay yerindeki diğer bir gazeteci ve vurulan çocuğun annesi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürüyor.

Polis, iki gazetecinin sabah saatlerinde öldürülen bir kadının cinayet haberini yapmak için olay yerinde olduğunu ve bu sırada genç katil zanlısının oraya geldiğini söyledi.

Gazetecilerin hedefte olup olmadıkları henüz net değil.

Keith Moses isimli 19 yaşındaki Katil zanlısı olayın ardından tutuklandı.

Orlando’nun batısındaki Pine Hills'de düzenlenen iki saldırıda hayatını kaybeden üç kişiden hiçbirinin kimliği henüz belirlenmedi.

Orange County Şerifi John Mina, gazetecilerin olay esnasında araçlarının içinde ya da hemen yakınında olduğunu belirtti. Basın toplantısında konuşan Mina, söz konusu aracın TV kanala ait resmi bir araca benzemediğini söyledi.

Şerif, Moses’ın gazetecilere saldırdıktan sonra, yakındaki bir eve girerek çocuğu ve annesini de vurduğunu söyledi.

Spectrum 13 TV’nin haber sunucularından Greg Angel, kanalın canlı yayınında yaralı gazetecinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi ve iş arkadaşının müfettişler ve meslektaşlarıyla konuşabildiğini söyledi.

Moses’ın daha önce ölümcül yaralama, hırsızlık ve darp gibi sabıkalarının olduğunu kaydeden Mina, zanlının ilk öldürdüğü kadını tanıma ihtimalinden bahsetti ancak bildikleri kadarıyla muhabirler, anne ve kızıyla bağlantısının olmadığını söyledi.

Gazetecilerin hedef olup olmadıklarıyla ilgili bir soruya ise, “Bu üzerinde çalışmamız gereken bir konu” dedi. Zanlının gazetecileri polis zannetmesinin de mümkün olduğunu sözlerine ekledi.