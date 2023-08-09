Sixto Rodriguez: Searching for Sugar Man belgeseliyle ünü dünyaya yayılan besteci hayatını kaybetti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sixto Rodriguez 81 yaşındaydı

bir saat önce

Searching for Sugar Man isimli belgeselle dünya çapında ün kazanan müzisyen ve besteci Sixto Rodriguez hayatını kaybetti.

Rodriguez 81 yaşındaydı.

Detroit doğumlu sanatçının Salı günü hayatını kaybettiği kızı tarafından duyuruldu.

Müzik kariyerine ABD’de folk rock türü zirvedeyken başlayan Rodriguez, ülkesinde başarı yakalamayı başaramadı.

İlgi görmeyen kayıtlardan sonra ABD’li plak şirketi şarkıcıyla ilişkisini kesti.

Buna karşın Rodriguez’in müziği kendisinden habersiz olarak Avustralya ve özellikle de Güney Afrika’da büyük bir dinleyici kitlesi kazandı.

2012 yılında Oscar ödülü alan belgeselde iki Güney Afrikalı hayranı, Rodriguez’e ne olduğunu öğrenmek amacıyla bir araştırmaya başlıyordu.

Belgesele dek Güney Afrika’da sanatçıya ne olduğu bilinmiyor; sahnede kendisini yakarak öldürdüğü ya da aşırı dozdan hayatını kaybettiğine yönelik dedikodular dile getiriliyordu.

Ancak Rodriguez halen hayattaydı ve Detroit’te yaşıyordu. Müzik kariyerinden uzaklaşmıştı ve inşaat işleriyle uğraşıyordu. Zor bir hayat yaşıyordu.

Rodriguez’in Güney Afrika’da ulaştığı ünden de haberi yoktu.

Cold Fact isimli albümü, korsan kayıtlarla apartheid rejimine karşı mücadele eden gençliğin gayriresmi marşları haline gelmişti.

Sugar Man belgeselinin Oscar kazanması sonrası ünü Güney Afrika’dan dünyaya yayıldı.