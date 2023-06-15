İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Dışişleri Bakanlığı

15 Haziran 2023, 18:59 +03 Güncelleme 44 dakika önce

Türkiye, İsviçre'nin Zürih kentinde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlere tepki gösterdi. İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Reuters ajansının haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, görüşmede Büyükelçi Ruch'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemlerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bozay, Ruch'a ayrıca, Türkiye'nin Zürih'de yaşananlar hakkında soruşturma açılmasını, faillerin tespit edilmelerini ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasını istediğini iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre’nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz" denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

Zürih'de neler yaşandı?

İsviçre’nin birçok kentinde dün Feminist Grev çatısı altında binlerce kadın işyerinde eşit ücret ve kadınlarla LGBT topluluğuna karşı şiddetin son bulması protesto gösterileri düzenlemişti.

Anadolu Ajansı (AA), gösterilere sızan "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grubun UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kuklayı ve Türk bayrağını yaktığını; öncesinde de "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı bir pankart açtığını bildirmişti.

AA'nın haberine göre pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren bir video da yayımladı.

İsviçre polisi, eylemin bilgisi dışında izinsiz düzenlendiğini açıklamıştı.

Türkiye, İsviçre'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu tür eylemlere müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çiziyor.

Ankara son dönemde Avrupa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye’nin hedef alındığı eylemler nedeniyle bazı ülkelerin büyükelçilerini çağırarak protesto notası vermişti.

Türkiye özellikle İsveç’te Kur'an'ın yakılmasına ve Erdoğan karşıtı gösterilere sert tepki göstermişti.