Evergrande: Dev Çin emlak şirketi ABD'de iflas koruma başvurusu yaptı

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Yazan, Mariko Oi

Unvan, BBC Muhabiri

bir saat önce

Çin'deki emlak piyasasındaki kriz derinleşirken, dev Çin emlak şirketi Evergrande ABD'de iflas koruma başvurusunda bulundu.

Büyük borç yükü olan şirket bu sayede, alacaklıları ile milyarlarca dolarlık geri ödeme anlaşmaları yaptığı süreçte malvarlıklarının korunmasını sağlamış olacak.

Evergrande'nin 2021 yılında borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmesi dünyanın dört bir yanında piyasaları sarsmıştı.

Şirketin hisseleri geçen yıldan bu yana alınıp satılmıyor.

Evergrande geçen ay, iki yıl içerisinde toplam 80 milyar dolar kayba uğradığını açıkladı.

Geçen hafta bir başka büyük Çin emlak şirketi Country Garden, yılın ilk altı ayında zararlarının 7,6 milyar doları bulabileceğini bildirdi.

Moody's Analytics adlı ekonomik araştırma şirketinden Steven Cochrane "Burada en önemli şey tamamlanmayan projelerin bitirilmesi çünkü bu en azından şirkete bir fon girişinin sürmesini sağlayacaktır" diyor.

Cochrane çok sayıda konutun bitmeden satıldığını ama inşaat sürmezse bu evleri alanların konut kredisi taksitlerini ödemeyeceklerini ve bunun da şirketin mali durumunu daha da kötüleştireceğini söyleyerek açıklıyor.

Çin'de Temmuz ayında tüketici fiyatları iki yıldır ilk kez düşüşe geçti ve Çin yönetimi ekonominin deflasyona girdiğini açıkladı.

Büyüme hızının düşmesi ve ekonominin daralması Çin'in, diğer bir çok ülkenin ekonomisini zorlayan ve merkez bankalarını kredi faizlerini yükseltmeye yönelten fiyat artışlarını yaşamaması anlamına geliyor.

Diğer yandan küresel talepteki azalış nedeniyle Çin'in dış ticareti de geçen ay sert bir düşüş gösterdi ve dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin durgunluktan çıkış ihtimalini tehlikeye düşürdü.

Resmi verilere göre Çin'in dış satımı Temmuz ayında bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 14,5, dış alımı da yüzde 12,4 düşüş gösterdi.