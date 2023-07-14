ABD'ye göre Wagner artık Ukrayna savaşında önemli rol oynamıyor

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14 Temmuz 2023, 14:05 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, Rus paralı asker şirketi Wagner’in artık Ukrayna’daki savaşta önemli bir rol oynamadığını söyledi.

Pat Ryder, "Amerikan ordusu bu aşamada Wagner’in Ukrayna’daki savaşta önemli bir rol oynadığına dair bir kanıt görmedi" dedi.

Ryder ayrıca Wagner savaşçılarının “büyük çoğunluğunun” hala Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği bölgelerde bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

Wagner ve lideri Yevgeni Prigojin geçen ay isyan etmiş, ayaklanma Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukoşenko'nun arabulculuğunda varılan anlaşmayla 24 saatte son bulmuştu.

Anlaşmaya göre paralı askerlere düzenli Rus ordusuna katılma, ya da grubun lideri Prigojin ile birlikte Belarus’a gitme seçenekleri sunulmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Kremlin, Prigojin ve üst düzey Wagner komutanlarıyla 29 Haziran’da, Moskova’da görüşüldüğünü açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Kommersant gazetesine verdiği mülakatta, Wagner’in bir savaş gücü olarak korunup korunmayacağı sorusuna “Wagner mevcut değil. Özel paramiliter yapılara dair bir kanun yok. Wagner yok” yanıtını verdi.

Vladimir Putin, mülakatta ayrıca, Prigojin dahil 35 Wagner komutanıyla yaptığı toplantıya dair bilgi verdi.

Putin, komutanlara çeşitli “istihdam seçenekleri” sunulduğunu ve bu seçenekler arasında, "Sedoi" (Beyaz Saç) kod adıyla ile tanınan üst düzey bir Wagner üyesinin komutasında hizmetlerine devam etmelerinin de bulunduğunu açıkladı.

Rus lider, “Birçok Wagner savaşçısı, bunu söylediğimde başlarıyla onayladı” dedi. Putin ayrıca Prigojin'in konuşulanları dinledikten sonra, “Hayır, arkadaşlar bu karara katılmıyor” dediğini söyledi.

BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg’e göre Kremlin, Prigojin ve Wagner savaşçıları arasında ayrım yapıp, aralarında bölünme yaratmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Rosenberg, "Bu durum, Rus devlet medyasının neden Prigojin’i itibarsızlaştırmak için girişimlerde bulunduğunu açıklıyor" diyor.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna’yı işgale başlamış, Wagner grubu en kanlı çatışmalarda yer almıştı.

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Biden: Prigojin yediklerine dikkat etsin

ABD Başkanı Joe Biden da Finlandiya’daki basın toplantısında, Prigojin’in isyandan sonra zehirlenmeye karşı dikkatli olmasını gerektiğini söyledi.

Biden, "Ne yapacağını sadece Tanrı biliyor. Nerede olduğundan ve Putin ile nasıl bir ilişkisi olduğundan bile emin değiliz. Onun yerinde olsam, yediğime dikkat eder, menümü dikkatle incelerdim” dedi.

Helsinki’de İskandinav liderlerle yaptığı zirveden sonra konuşan Biden, Putin’in Ukrayna’daki savaşı kazanma ihtimalinin olmadığını da ekledi.

Biden “O, savaşı zaten çoktan kaybetti” dedi ve Putin'in en nihayetinde savaşa devam etmenin ekonomik, siyasi ya da diğer açılardan Rusya’nın çıkarına olmadığına karar vereceğini söyledi.