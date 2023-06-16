Berlusconi’nin cenazesi yakıldı, külleri villasındaki mozolede saklanacak

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Milano’da lösemi tedavisi gördüğü hastanede Pazartesi günü hayatını kaybeden Berlusconi için Çarşamba günü cenaze töreni düzenlenmişti.

Devlet töreniyle ve ulusal yas ilanıyla uğurlanan Berlusconi’nin cenazesi dün Alessandria kentindeki krematoryumda yakıldı.

İtalya basınına göre Berlusconi’nin külleri, villasında özel olarak yaptırdığı mozoleye konulacak.

Berlusconi’nin esasında naaşının yakılmadan mozoleye gömülmesini istediği ancak daha sonra yasaların özel mülke cenaze gömülmesine izin vermediğini öğrenince yakılma yöntemini seçtiği de öne sürüldü.