Threads: Meta, popülaritesini kaybeden uygulamanın web sürümünü başlatacak

Kaynak, META

Yazan, Tom Singleton

Unvan, BBC Teknoloji Muhabiri

bir saat önce

Meta, son dönemde popülaritesini kaybeden Threads adlı sosyal medya platformunu canlandırmak için web sürümü başlatacağını duyurdu.

Eskiden Twitter olarak bilinen X'in rakibi, Temmuz ayında mobil uygulama formatında kullanıma sunulduğunda çok hızlı bir büyüme yaşadı.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'e göre Threads, kullanıma girdiği Temmuz ayında 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Ancak kullanıcılar, büyük ölçüde sınırlı işlevselliği nedeniyle uygulamayı aynı hızla terk etti.

Kullanıcı sayısı ay sonunda yarıdan fazla düştü.

Meta, web sürümünün yeni özellikler sunma ve kullanıcıları yeniden platforma çekme çabasının bir parçası olduğunu söylüyor.

Uzmanlar ise kullanıcıların ilgisini yeniden çekmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtiyor.

Zuckerberg, Threads üzerinden yaptığı duyuruda yeni sürümün "önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulacağını" söyledi.

Yeni sürümde kullanıcılar gönderi yapabilecek, yayın akışlarını görüntüleyebilecek ve diğer kişilerin gönderileriyle etkileşime geçebilecek.

Ancak mobil uygulamanın diğer özellikleri ilk etapta web üzerinden kullanılamayacak.

Örneğin kullanıcılar profil bilgilerini değiştiremeyecek ve Instagram'ın doğrudan mesajlaşma özelliğine bağlanamayacak.

Threads'in aynı zamanda hala bir arama fonksiyonu yok.

Kullanıcılar bundan şikayet ederken uzmanlar, X ile rekabet etmek için bu fonksiyonun mutlaka olması gerektiğini söylüyor.

Meta, önümüzdeki haftalarda web sürümüne daha fazla özellik ekleyeceğini belirtti.

Mintel adlı pazar araştırma firmasının yardımcı direktörü Rebecca McGrath, "Meta, Threads'i çok basit bir biçimde başlatma seçimini yaptı" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Bu, Twitter'a hazır bir alternatif olmasını bekleyen kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Web sürümünün sunulması önemli bir adım ancak yine de kat edilmesi gereken çok yol var."

'Meta'nın hashtag kullanımındaki isteksizliği tuhaf'

BBC'ye konuşan Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde internet çalışmaları profesörü Tama Leaver ise, "Meta'nın, Twitter'ın yerini almak isteyen grupları geri çekmek için kullanıcıların konu bazlı toplulukları bulmasına olanak tanıyan geliştirilmiş bir arama fonksiyonu sunmak için çalışması gerekecek" diyor ve devam ediyor:

"Meta'nın, X'in en belirgin özelliklerinden olan hashtagi kullanma konusundaki isteksizliği de tuhaf."

Leaver, Threads'in X'i tahttan indirme girişimlerinin, platformdaki şaibeli paylaşımlar ve kararlar sayesinde kolaylaşabileceğini düşünüyor.

X, Pazartesi günü Holokost'u inkar eden bir paylaşımı yeterince hızlı bir şekilde kaldırmadığı için eleştirildi.

Musk'ın engelleme özelliğini kaldırma planları da eleştirilere yol açtı. Bazı kullanıcılar bunun kötü niyetli mesajların önüne geçmeyi zorlaştıracağını söyledi.

Mintel'den McGrath, X'te "devam eden tartışmalı hamlelerin" bir alternatife yönelik" isteği devam ettireceğini düşünüyor.