Diyarbakır'da arazi kavgası: 9 ölü, 2 yaralı

Kaynak, DHA

Yazan, Hatice Kamer

Unvan, Diyarbakır



23 dakika önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler (Şidadan) mahallesi ile Sarıhüseyin mezrasında yaşayan ve akraba oldukları belirtilen köylüler arasında arazi husumeti nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi öldü.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga" çıktığı; dördü bir aileden, beşi de diğer aileden olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaralanan 2 kişinin tedavileri hastanede sürüyor.

Kavgaya karıştıkları sanılanların yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.

Kavgada kullanılan silahlar ele geçirildi.

Güvenlik güçleri bölgede karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak, DHA

Yukarıharım Mahallesi Muhtarı Mustafa Basma, BBC Türkçe'ye yaşananları şöyle anlattı:

''Sabah yedi civarında ekili arazide yangın çıkınca söndürmeye gittik. Yangın yerine vardığımızda ekinlerin arasında cesetler vardı. Dördü Şidadan köyünden, üçü Sarıhüseyin'den olan yedi ceset vardı. Hepsini de yan yana dizmişlerdi, yaralılar da vardı.

"Köylülerin çoğunu tanıyorum ama ölenlerin kim olduğunu daha netleştiremedik. Jandarma geldi, yangın söndürüldükten sonra jandarma olay yerinden köylüleri uzaklaştırdı.''