Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü: K﻿raliyet Ailesi soyağacı ve tahtın varisleri

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Kraliçe 2. Elizabeth, Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıydı. Dört çocuğu, sekiz torunu ve torunlarının da 12 çocuğu vardı.

70 yıl tahtta kaldıktan sonra 8 Eylül'de öldü ve yerine en büyük oğlu Charles geçti.

Kraliyet Ailesi soyağacı ve tahtın varisleri şu şekilde:

Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip

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70 yıl süren hükümranlığıyla Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarıydı. 8 Eylül 2022'de öldüğünde 96 yaşındaydı.

1926'da doğan Prenses Elizabeth, 1952'de babası Kral 6. George'un ölümü üzerine kraliçe oldu. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve çiftin dört çocuğu oldu: Charles, Anne, Andrew ve Edward.

Danimarka ve Yunanistan'ın eski prensi Prens Philip, 1921'de doğdu ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Donanması'nda görev yaptı. Bir İngiliz hükümdarıyla en uzun süre evli kalan eş oldu ve 2017'de kraliyet görevlerinden emekli olduğunda 22 binden fazla nişan kazanmıştı.

9 Nisan 2021'de öldü.

T﻿ahtın varisleri

Kral 3. Charles

1﻿948'de doğdu

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Kraliçe 2. Elizabeth'in en büyük oğlu Kral 3. Charles oldu.

Eski Galler Prensi, 29 Temmuz 1981'de Galler Prensesi Lady Diana Spencer ile evlendi. Çiftin William ve Harry adında iki oğlu oldu. Daha sonra ayrıldılar ve evlilikleri 1996'da sona erdi. 31 Ağustos 1997'de prenses Paris'te bir araba kazasında öldü.

9 Nisan 2005'te Camilla Parker Bowles ile evlendi.

1﻿. Cornwall ve Cambridge Dükü Prens William

1﻿982'de doğdu

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Prens William, Kral 3. Charles ve Galler Prensesi Diana'nın en büyük oğlu ve tahtın varisleri arasında ilk sırada.

Dük, annesi öldüğünde 15 yaşındaydı. Daha sonra gelecekteki eşi Kate Middleton ile tanıştığı İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde okudu. Çift 2011 yılında evlendi.

21. doğum gününde, resmi etkinliklerde Kraliçe'yi temsil eden bir Devlet Danışmanı olarak atandı. İlk çocukları George, Temmuz 2013'te, ikinci çocukları Charlotte 2015'te ve üçüncü çocukları Louis 2018'de doğdu.

Prens, Kuzey Galler'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Vadisi'nde RAF arama-kurtarma pilotu olarak üç yıl geçirmeden önce Ordu, Kraliyet Donanması ve RAF'ta eğitim aldı. Kraliyet görevlerinin yanı sıra Doğu Anglia Hava Ambulansı'nda yardımcı pilot olarak iki yıl boyunca yarı zamanlı çalıştı.

Temmuz 2017'de Kraliçe ve Edinburgh Dükü'nü temsilen daha fazla görev almak üzere buradan ayrıldı.

Tahtın varisi olarak, başlıca görevi Kralı kraliyet görevlerinde desteklemek.

2﻿. Cornwall ve Cambridge Prensi George

2﻿013'te doğdu

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Cornwall ve Cambridge Prensi George, 22 Temmuz 2013'te Londra'daki St Mary's Hastanesi'nde doğdu. Prens William, 3,8 kg ağırlığındaki oğlunun doğumunda hazır bulunuyordu. Prens George, babasından sonra tahtın varisleri arasında ikinci sırada.

3. Cornwall ve Cambridge Prensesi Charlotte

2﻿015'te doğdu

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Cornwall ve Cambridge Düşesi, 2 Mayıs 2015'te St Mary's Hastanesi'nde ikinci kız çocuğu dünyaya getirdi. Dük, 3,7 kg ağırlığındaki bebeğin doğumunda hazır bulunuyordu. Dük ve düşes ona Charlotte Elizabeth Diana adını verdi.

Prenses, babası ve ağabeyinden sonra tahtın varisleri arasında üçüncü sırada ve Cornwall ve Cambridge Prensesi Charlotte olarak biliniyor.

4. Cornwall ve Cambridge Prensi Louis

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Cornwall ve Cambridge Düşesi, 23 Nisan 2018'de Londra'daki St Mary's Hastanesi'nde üçüncü çocuğunu doğurdu.

Dük, tahtın dördüncü sıradaki varisi Louis Arthur Charles'ın doğumunda hazır bulunuyordu.

5. Sussex Dükü Prens Harry

1﻿984'te doğdu

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Prens Harry, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim gördü ve orduda teğmen rütbesiyle helikopter pilotu olarak görev yaptı.

Silahlı kuvvetlerde geçirdiği 10 yıl boyunca, Yüzbaşı Galler olarak tanınan Prens, Afganistan'da 2012'den 2013'e kadar Apache helikopter yardımcı pilotu ve silahçısı olarak iki kez aktif hizmet verdi.

2015 yılında ordudan ayrıldı. Şu anda Afrika'da doğa koruma ve gaziler için düzenlenen Invictus Games turnuvalarının organizasyonu gibi hayır işlerine odaklanıyor.

21. doğum gününden bu yana Devlet Danışmanı olarak görev yapıyor ve resmi görevlerde Kraliçe'yi temsil ediyordu.

19 Mayıs 2018'de Windsor Kalesi'nde ABD'li aktris Meghan Markle ile evlendi.

Çift Ocak 2020'de, Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerini bıraktıklarını ve "finansal açıdan bağımsız olmak için çalışmak" niyetinde olduklarını açıkladılar.

Bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Buckingham Sarayı çiftin kraliyet görevlerine geri dönmeyeceklerini; daha önce verilmiş olan onursal askeri ünvanları iade edeceklerini ve Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklarını doğruladı.

6. Archie Harrison Mountbatten-Windsor

2﻿019'da doğdu

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Sussex Dük ve Düşesi'nin ilk çocuğu Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 6 Mayıs 2019'da doğdu ve doğumu sırasında dük hazır bulunuyordu. Çift, onu isimlendirirken bir unvan kullanmamayı seçti.

BBC kraliyet muhabiri Jonny Dymond, isim kararının çiftin onu resmi bir Kraliyet Ailesi üyesi olarak yetiştirmek istemediğinin güçlü bir göstergesi olduğunu söylemişti.

7. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

2﻿021'de doğdu

Sussex Düşesi ikinci çocuğunu 4 Haziran 2021'de Santa Barbara, California'da dünyaya getirdi. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor'ın lakabı Lili. Bu, Kraliyet Ailesi'nin Kraliçe 2. Elizabeth'e verdiği lakap.

Prens Harry'nin 1997'de 12 yaşındayken bir araba kazasında ölen annesinin onuruna Diana ismi de verildi.

8. York Dükü

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Tahtın sekizinci sıradaki varisi Prens Andrew, Kraliçe 2. Elizabeth ve Edinburgh Dükü'nün üçüncü çocuğu.

York Dükü Andrew'un daha sonra boşandığı eşi Sarah Ferguso ile iki kızları oldu.

1988'de Beatrice ve 1990'da Eugenie doğdu. Mart 1992'de dük ve düşesin ayrılacakları açıklandı ve 1996 yılında boşandılar.

Dük, Kraliyet Donanması'nda 22 yıl görev yaptı ve 1982'de Falkland Savaşı'nda aktif rol aldı. Kraliyet görevlerine ek olarak, 2011 yılına kadar hükümet için özel ticaret temsilcisi olarak görev yaptı.

Prens Andrew, seks ticareti ve komplo suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein ile ilişkisi hakkında BBC'ye verdiği röportajın ardından 2019'da kraliyet görevlerinden ayrılmıştı.