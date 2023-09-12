Çin'de tayfun sele yol açtı, çiftlikten 70'ten fazla timsah kaçtı

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3 saat önce

Çinli yetkililer, tayfunun yol açtığı sel nedeniyle ülkenin güneyinde bir timsah çiftliğinden onlarca timsahın kaçtığını duyurdu.

Guangdong eyaletindeki Maoming'de bir gölün suları yükselince 75 civarında timsah serbest kaldı.

Timsahların bazıları yakalanırken, belediye görevlileri "güvenlik nedeniyle" bazılarını da silahla ve elektrik şokuyla etkisiz hale getirdi.

Devlet medyasına göre sekiz sürüngen yakalandı, çoğu ise hala aranıyor.

Gölün yakınlarında yaşayan bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Haikui Tayfunu bir haftadır güney Asya'yı etkiliyor. Çinli yetkililer yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

Şu anda tropik fırtına kategorisine düşürülen tayfunda üç kişinin de kaybolduğu belirtiliyor.

Tayfun Çin'in yanı sıra Hong Kong, Tayvan ve Japonya'yı da etkiledi.

Yetkililer timsahların kaçması sonucu herhangi bir can kaybı olmadığını belirtiyor, ancak bazı timsahların hala suların altında olduğu da kabul ediliyor. Acil müdahale ekipleri, su altı radarlarıyla arama yapıyor.

Yetkililer kaçan timsahların 69'unun yetişkin, altısının ise yavru olduğunu bildirdi.

Washington Post gazetesi bunların Siyam timsahları olduğunu yazdı.

Bu timsahların boyu üç metre kadar uzayabiliyor.

Yerel medyaya konuşan bir itfaiye görevlisi, yakalanan timsahlardan biri iki metre uzunlukta ve 75 kilo ağırlıkta olduğunu, yakalananların çoğunun vurulduğunu söyledi.