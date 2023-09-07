ABD, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi gönderecek: Askeri mühimmatın kullanımı neden tartışılıyor?

Kaynak, getty images Fotoğraf altı yazısı, ABD'nin uranyumlu mermileri Ukrayna'ya bu yıl gönderilecek olan M1 Abrams tanklarında kullanılacak

7 Eylül 2023, 11:26 +03 Güncelleme bir saat önce

ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık askeri ve insani destek paketi kapsamında, kullanımı tartışmalı bir mühimmat olan seyreltilmiş uranyumlu tank mermileri göndereceğini açıkladı. Bu mermiler yine bu yıl Ukrayna'ya gönderilecek olan ABD yapımı Abrams M1 tanklarında kullanılacak.

Rusya, konvansiyonel tankların zırhını delebilecek güçte mermiler kullanan Abrams tanklarının ABD tarafından Ukrayna'yı silahlandırmak üzere gönderilmesini kınadı.

Gönderilecek mermilerde seyreltilmiş uranyum, yani radyoaktif özelliklerinden büyük ölçüde arındırılmış olan doğal uranyum kullanılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Mart ayında Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu cephane göndermeyeceğini söylemişti. Bu politikadan tamamen vazgeçildiği anlaşılıyor.

İngiltere, daha önce Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mühimmat yollamıştı.

ABD'nin yeni askeri yardımında neler var?

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Kiev'de biraraya geldi

Washington'un Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyareti sırasında açıklandı.

ABD'nin Ukrayna'ya göndereceğini açıkladığı 175 milyon dolarlık askeri donanım içerisinde 120 mm'lik uranyumlu tank mermileri de var. Bu mermiler ülkeye yıl içinde gönderilecek olan Amerikan Abrams M1 tanklarında kullanılacak.

Radyoaktif özelliklerinden önemli ölçüde arındırılmış da olsa seyreltilmiş uranyum kullanılan mermiler bir miktar radyoaktif madde içeriyor ve bu yüzden kullanımları tartışmalı.

Uranyum çok yüksek yoğunluklu bir meral olduğu için seyreltilmiş uranyum, tankların dış yüzeylerini sağlamlaştırmakta da kullanılıyor.

Bir diğer kullanımı ise havan ve tank mermilerinin çekirdeğine yerleştirilmesi. Bu, mermilerin, konvansiyonel tankların zırhını parçalayabilecek kadar güçlü olmasını sağlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Atom Radyasyonu'nun Etkilerini Araştırma Komisyonu, seyreltilmiş uranyuma maruz kalanlarda ciddi bir radyoaktif zehirlenme tespit etmedi.

Fakat yine BM'ye bağlı Atom Enerjisi Kurumu seyreltilmiş uranyum kullanılan mermilerin, temas eden kişiler için tehlike oluşturabileceğini söylüyor.

Rusya'ya yeni İHA saldırıları

Öte yandan dün gece Ukrayna'ya ait olduğu düşünülen insansız hava araçlarının (İHA) Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında Don Nehri üzerindeki Rostov kentine saldırılar düzenlediği bildirildi.

Henüz BBC tarafından doğrulanmamış olan bir videoda, Rostov'un merkezinde patlamaya benzer görüntüler var.

Rostov Valisi Vasili Golubev saldırıda bir kişinin hafif yaralandığını bir çok aracın hasar gördüğünü söyledi.

Golubev, Rusya'nın güneyindeki kenti hedef alan iki İHA'nın düşürüldüğünü de ekledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de bir başka İHA'nın Ramenskoye kasabasını hedeflediğini, bir hasara yol açmadan düşürüldüğünü söyledi.