Yatırımcılara 40 milyar dolar kaybettiren kripto patronuna dolandırıcılık davası

Yazan, Annabelle Liang

Unvan, BBC muhabiri

30 dakika önce

Fotoğraf altı yazısı, Terraform Labs kurucusu Do Kwon

Batan kripto para şirketi Terraform Labs ve patronu Güney Koreli iş insanı Do Kwon hakkında ABD yetkilileri tarafından "milyarlarca dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı örgütlemek" suçlamasıyla dava açıldı.

Singapur merkezli şirket tarafından kurulan Terra Luna ve TerraUSD kripto para şirketleri geçen yıl batmış ve yatırımcıların tahminen 40 milyar dolar kaybetmesine yol açmıştı.

Do Kwon ve Terraform Labs, bu son gelişmeyle ilgili olarak BBC'nin sorularına henüz bir yanıt vermedi.

Davayla ilgili açıklamayı ABD'de menkul kıymetler borsasındaki faaliyetlerin yasalara uygunluğu denetleyen bağımsız federal kurumun (Securities and Exchange Commission - SEC) başkanı Gary Gensler yaptı.

Gensler "Terraform ve Do Kwon'un kripto varlık alım satımı yapan bir şirket olarak kamuoyunu, bilhassa da Luna ve TerraUSD kripto paraları konusunda, tam, doğru ve adil bir şekilde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini iddia ediyoruz" dedi.

"Ayrıca, yatırımcıların yıkıcı kayıplara uğramasına sebep olmadan önce, güven inşa etmek amacıyla defaatle yalan ve yanıltıcı açıklamalar yapmak suretiyle dolandırıcılık suçu işlediklerini de iddia ediyoruz" diye ekledi.

Amerikan denetim kurumu SEC'e göre Do Kwon ve şirketi, yatırımcılara bir çok işlemin kayda getirilmediği "birbirine bağlı kripto varlık takımları" satmak suretiyle milyarlarca dolar topladılar.

SEC ayrıca Kwon ve Terraform'un bir çok kez, bu kripto paraların değerinin artacağını ileri sürdükleri ve yatırımcıları TerraUSD'nin istakrarı konusunda yanılttıkları suçlamalarını da getiriyor.

Ne var ki Kwon ve Terraform'un verdiği güvencelere rağmen, şirketin verdiği belgeler ve onların bağlı olduğu Luna kripto parası geçen yılın Mayıs ayında büyük değer kaybına uğrayarak neredeyse sıfırlandı.

Blok zinciri analiz şirketi Elliptic'in hesaplamalarına göre TerraUSD ve Luna yatırımcılarının dünya çapında toplam kayıpları tahminen 42 milyar doları buluyor.

Bu da kripto paralara güveni sarsarak yatırımcıların ellerindeki Bitcoin, Ethereum ve Tether gibi önde gelen kripto paraları da satmaya çalışması ve tümünde bir değer kaybıyla sonuçlandı.

Do Kwon kripto piyasasındaki büyük kayıplar karşısında "İcat ettiğim bir şeyin yol açtığı acılar yüreğimi parçalıyor" demişti.

SEC tarafından hazırlanan dava dosyasında Kwon'un nerede yaşadığı belirtilmiyor.

Aralık ayında Güney Kore yetkilileri Kwon için tutuklama emri çıkarmış, Sırbistan'da olabileceğini söylemişlerdi.

Kwon daha önce saklandığı yolundaki haberleri yalanladı ancak nerede olduğunu da açıklamadı.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda "İletişim kurmak isteyen herhangi bir hükümetin kurumlarına duyurulur: Tam işbirliğine hazırız ve saklayacak hiç bir şeyimiz yok" dedi.