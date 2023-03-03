TÜİK'e göre yıllık enflasyon % 55,18, ENAG'a göreyse % 126, 91

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Şubat ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Şubat ayı yıllık enflasyon oranını yüzde 126,91 olarak açıkladı.

TÜİK deprem felaketi nedeniyle, Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay bölge müdürlüklerine bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenemediğini belirtti.

Kurum, bu üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına devam edildiğini söyledi.

Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Gıdayı yüzde 5,69 ile eğitim, yüzde 4,07 ile lokanta ve oteller grubu izledi.

Şubat ayında giyim grubunda fiyatlar yüzde 1,76; alkollü içecekler ve tütün ise yüzde 0,43 geriledi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 74,34 ile lokanta ve otellerde kaydedildi.

Sağlık harcamalarında Şubat ayında sağlık grubunda yıllık artış yüzde 70,08; gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 69,33 oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre de Şubat'ta İstanbul'da perakende veriler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,62 arttı. Şubat'ta İstanbul'da aylık enflasyon ise yüzde 3,83 oldu.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126,91