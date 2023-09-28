AYM, CHP'nin ek MTV'nin iptaline ilişkin başvurusunu reddetti

Kaynak, DHA

28 Eylül 2023, 14:08 +03 Güncelleme 33 dakika önce

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

Kararın gerekçesinde, depremlerin ekonomik kayıplarının büyüklüğünün dikkate alındığı, bu nedenle ek MTV alınmasının Anayasa'ya uygun olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacının karşılanması için çıkarılan yasa ile bir kereye mahsus olmak üzere ihdas edilen ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu, CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

Yüksek Mahkeme, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Buna göre 22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi.

Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.

İkinci taksiti Kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Böylece 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43,8'i ödenmiş oldu.