Sabah gazetesi çalışanlarına soruşturma: Alman savcı, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın gözaltısına ilişkin açıklama yaptı

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17 Mayıs 2023, 16:12 +03 Güncelleme bir saat önce

Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa Yazı işleri Müdürü Cemil Albay bugün Alman polisi tarafından gözaltına alındı. İki gazeteci daha sonra serbest bırakıldı. Türkiye'nin kınadığı Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Soruşturma ile ilgili AFP’ye konuşan Alman savcı, gazetecilere, "kişisel bilgileri tehlikeli olacak şekilde yayma" suçlaması yöneltildiğini söyledi.

İki gazetecinin evlerinin de arandığı kaydedildi.

Yerel polis açıklamasında, “Operasyonda, elektronik depolama aygıtları ile bazı diğer delillere el koyulduğu kaydedildi. Kovuşturma tamamlandıktan sonra iki erkek serbest bırakıldı” denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Sabah Gazetesi'nin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca konuya ilişkin Almanya’da gerekli girişimlerin yapıldığı, bakanlığa çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne Türkiye'nin güçlü tepkisinin iletildiği belirtildi.

İsmail Erel ve Cemil Albay'ın daha sonra serbest bırakıldıkları; el konulan telefon, bilgisayar ve arabalarının incelendiği bildiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, iki gazetecinin gözaltına alınmalarını kınadı.

Altun, Almanya’yı "gazetecileri susturmaya çalışmak ve basın özgürlüğünü baskılamakla" suçladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Almanya'ya, "basın özgürlüğüne saygı gösterme" çağrısı yaptı.