Belarus: Ukrayna'ya ait S-300 füzesini düşürdük

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10 dakika önce

Belarus, kendi topraklarında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir S-300 füzesini düşürdüğünü açıkladı. Ukrayna Büyükelçisi, Belarus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Belarus, Ukrayna'dan, füzenin niçin ülkenin hava sahasına girdiğini soruşturmasını istiyor.

Belarus, füzenin, Brest bölgesinde Ukrayna sınırından 15 kilometre uzaklıktaki Harbacha köyü yakınında düşürüldüğünü açıkladı.

Belarus Devlet Televizyonu, Ukrayna hava savunma sistemi bünyesinde kullanılan füzenin enkaz kalıntılarının görüntülerini yayımladı.

Radio Free Europe'a konuşan bir görgü tanığı, "Pencerelerimiz sallanıyordu ve evimiz muhtemelen ses dalgasından titriyordu" dedi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz ise "Bu olayı son derece ciddiye alıyoruz" diye konuştu. Glaz, Ukrayna'nın gelecekte bu tarz olaylar yaşanmaması için ciddi önlemler alması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Hava sahamızı koruma ve savunma hakkımız tartışılmaz. Terörist devlet Rusya'yı desteklemeyen ülkelerden gelecek ekipler soruşturmaya yardım edebilir. Bu ekipleri davete hazırız" denildi.

Belarus, Rusya'nın önde gelen müttefiklerinden.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana Belarus, hiç Ukrayna'ya ait bir füzeyi düşürmemişti.

Minks yönetiminin Rusya'ya, savaş sırasında ülke topraklarını kullanma izni verdiği biliniyor.

Ukrayna yetkilileri kısa süre önce, Rusya'nın Belarus üzerinden yeni bir saldırı planlayabileceğini iddia etmiş ancak Batılı ülkeler ellerinde bu yönde herhangi bir istihbarat olmadığını söylemişlerdi.

Rusya dün Ukrayna'da Kiev, Lviv, Odesa ve Harkov dahil birçok kentte füze saldırıları düzenlemişti.