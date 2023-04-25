Singapur'da esrar kaçakçılığından suçlu bulunan bir hükümlü idam edilecek

Kaynak, TRANSFORMATIVE JUSTICE COLLECTIVE Fotoğraf altı yazısı, Tangaraju Suppiah

bir saat önce

Singapur’da esrar kaçakçılığından suçlu bulunan bir hükümlüye verilen idam cezası infaz edilecke.

Hak örgütleri Tangaraju Suppiah’nın zayıf delillerle suçlu bulunduğunu savunuyor.

Ülke yetkilileri ise Çarşamba günü gerçekleşecek idam öncesi Suppiah’nın adil yargılandığını iddia ediyor.

Ülkede geçen yıl da, zihinsel engelli bir erkek, tartışmalı bir şekilde uyuşturucu suçlaması ile idam edilmişti.

34 yaşındaki Nagaenthran Dharmalingam’ın IQ'sunun zihinsel engelli olduğunu gösteren 69 seviyesinde olduğu savunuluyordu.

Singapur, uyuşturucu ile mücadele yasaları en sert ülkelerin başında geliyor.

Tangaraju Suppiah’nın idamının durdurulması için, 46 yaşındaki mahkumun ailesi ülkenin devlet başkanına mektup yazdı.

İngiliz milyarder Richard Branson da idamın durdurulması çağrısında bulundu.

Tangaraju’nun kardeşi Leela Suppiah, “Mahkemeye bu davaya bir kez daha bakmaları çağrısı yapıyorum” dedi.

Suppiah kardeşinin “suçsuz olduğunu” bildiğini de söyledi.

46 yaşındaki Tangaraju, 2013 yılında, bir kilogram esrarı Malezya’dan Singapur’a getirmek suçlaması ile mahkum edildi.

Tangaraju, sevkiyat sırasında yakalanmasa da savcılık ‘koordinasyondan sorumlu’ olduğunu iddia etti.

Sevkiyatta yer alan iki kişinin üzerinden çıkan telefon numalarının Tangaraju ile bağlantılandırıldığı kaydediliyor.

İdam mahkumu hükümlü, bunlardan birininin kaybettiği bir numara olduğunu, diğerinin de kendisi ile ilişkili olmadığını savundu.

Singapur yasaları, uyuşturucu kaçakçılığına ölüm cezası öngörüyor. Taşıyıcılar için ise daha hafif cezalar bulunuyor.

Tangaraju’nın son temyiz mahkemesinde, hakim, sevkiyatın koordinasyonundan sorumlu olduğu kanaatini açıklamıştı.

Hak örgütleri Tangaraju’ya gerekli tercüman desteğinin verilmediğini savunuyor.

Singapur yetkilileri ise idam mahkumunun dava öncesinde tercüman istemediğini açıkladı.