Uganda Devlet Bakanı koruması tarafından öldürüldü

Kaynak, 2020 IMAGES / ALAMY STOCK PHOTO

2 Mayıs 2023, 12:06 +03 Güncelleme 20 dakika önce

Uganda'da Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Charles Okello Engola, başkent Kampala'daki konutunda koruması tarafından vurularak öldürüldü.

Engola'yı vuran askerin birkaç dakika sonra aynı silahla intihar ettiği bildiriliyor.

Kimliği henüz belirlenemeyen askerin, emekli bir yarbay olan 64 yaşındaki Engola'yı neden öldürdüğü bilinmiyor.

Ancak görgü tanıkları askerin mahallede bağırarak havaya ateş açtığını söyledi.

Bir görgü tanığına göre asker maaşını alamadığını, eşinin hamile olduğunu ve çocuklarını okula göndermediğini ancak bakanın çocuklarının okula gittiğini söyledi.

Olayda yaralanan başka kişiler olduğu bildiriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda olaydan sonra Engola'nın evine çok sayıda asker sevk edildiği görülüyor.

Çok sayıda bakanın da Engola'nın evine geldiği belirtiliyor.

Uganda Meclis Başkanı Anita Among, bugünkü meclis oturumunda "Bu sabah maalesef Engola'nın koruması tarafından öldürüldüğünü öğrendik. Bu, kader. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz" dedi.