Fenerbahçe-Olympiakos maçı Yunan basınında: 'Zafer Sloukas’ın eseri'
Stelyo Berberakis | Atina
Yunan gazeteleri, EuroLeague'de play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında Olympiakos'un Fenerbahçe Beko'yu İstanbul'da 72-71 yenerek seride 2-1 öne geçmesine sayfalarında geniş yer verdi.
Olympiakos'un, geçmişte Fenerbahçe'de de forma giyen oyuncusu Kostas Sloukas maçın bitimine saliseler kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getirmişti.
Maç sonrası, Pire Limanı'nda havai fişek gösterileri düzenlendi.
Yunan gazetelerinin manşetleri altındaki haber ve yorumlarda Fenerbahçe Beko'nun “teslim olmayı reddeden bir takım” olduğuna dikkat çekildi.
Haberin sonu
Sloukas’ın eski takımı Fenerbahçe’yi son salisede attığı basketle, “Ülker Arena’yı tıka basa dolduran Fenerbahçe taraftarlarını dondurduğu” yorumu yapıldı.
Gazeteler özetle, maçı TV ekranlarından izleyen Olympiakos taraftarlarının Arena’daki maçı kaybetmek üzere olmanın üzüntüsünü yaşadıkları bir anda Sloukas’ın, takımına son salisede galibiyeti getiren beklenmedik şutunun basket olmasına inanamadıklarına ve zaferin Olympiakos’tan çok Sloukas’a ait olduğuna dikkat çektiler.
TV ve radyolardaki spor haberlerinde ise Cuma günü tekrar İstanbul’da oynanacak maçın sonucu ne olursa olsun, gerekirse serinin son maçının önümüzdeki hafta Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak olmasının, Olympiakos'a avantaj sağlayacağı yorumları yapıldı.
Serinin geçen hafta Pire'de oynanan maçlarını ilkini 79-68 Olympiakos, ikincisini 82-78 Fenerbahçe Beko kazanmıştı.
Olympiakos, yarın İstanbul'da oynanacak serinin dördüncü maçını kazanırsa EuroLeague'de Final Four'a yükselecek.
Yarınki maçı Fenerbahçe Beko'nun kazanması halinde, Final Four'a çıkacak takımı önümüzdeki hafta Pire'de oynanacak beşinci maç belirleyecek.