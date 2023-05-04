Fenerbahçe-Olympiakos maçı Yunan basınında: 'Zafer Sloukas’ın eseri'

Olympiakos'un, geçmişte Fenerbahçe'de de forma giyen oyuncusu Kostas Sloukas maçın bitimine saliseler kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getirmişti.

Yunan gazetelerinin manşetleri altındaki haber ve yorumlarda Fenerbahçe Beko'nun “teslim olmayı reddeden bir takım” olduğuna dikkat çekildi.

Gazeteler özetle, maçı TV ekranlarından izleyen Olympiakos taraftarlarının Arena’daki maçı kaybetmek üzere olmanın üzüntüsünü yaşadıkları bir anda Sloukas’ın, takımına son salisede galibiyeti getiren beklenmedik şutunun basket olmasına inanamadıklarına ve zaferin Olympiakos’tan çok Sloukas’a ait olduğuna dikkat çektiler.

TV ve radyolardaki spor haberlerinde ise Cuma günü tekrar İstanbul’da oynanacak maçın sonucu ne olursa olsun, gerekirse serinin son maçının önümüzdeki hafta Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak olmasının, Olympiakos'a avantaj sağlayacağı yorumları yapıldı.