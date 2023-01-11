İmamoğlu’na Beylikdüzü dönemindeki bir ihale yüzünden dava açıldı

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12 Ocak 2023, 00:00 +03 Güncelleme 14 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

CHP kaynaklarının doğruladığı habere göre İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması, 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yedi sanığın, 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

İmamoğlu'na siyasi yasak da talep edildi.

İnceleme konusu 29 Aralık 2015’te gerçekleştirilen bir ihale.

İmamoğlu, yeni dava konusunda Twitter'da paylaştığı mesajda, "zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İmamoğlu’na destek için İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde şu açıklamayı yaptı:

“Ne yaparsanız yapın, zulmünüz ne kadar artarsa artsın, hukuksuzluğunuz ne kadar artarsa artsın… Ekrem Başkan'a da, halkın haklı mücadelesinde yanında duranlara da, CHP’ye de, CHP’lilere de bir milim geri adım attıramayacaksınız. Genel Başkanımızın dediği gibi cehennemin kapılarını hiç kimse ama hiç kimse sakın açmaya, açtırmaya kalkmasın.”

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine "ahmak" demesine yanıt olarak "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" dediği için, YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası almıştı.

Siyasi yasak da getiren ceza, yalnızca istinaf ve Yargıtay da bu kararı onarsa geçerli olacak.

Süreç nasıl işledi?

Beylikdüzü Belediyesi, Kültür Merkezleri'nde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ihalesine çıktı.

İhaleyi kaybeden firma, kazanan firmanın yeterliliğinin bulunmadığını öne sürdü ve itirazda bulundu.

Ancak bu itiraz belediye yetkilileri tarafından reddedildi.

Konu, İçişleri Bakanlığı gündemine geldi. Bakanlık, ihale süreciyle ilgili inceleme başlattı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, inceleme sonucunda hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Başsavcılık, soruşturma izni istedi.

Bakanlık izin verdi, izne itiraz edilince dosya Danıştay’a taşındı.

Danıştay, 20 Ekim 2020’de soruşturma izni verilmesini yerinde buldu.

Danıştay kararı sonrası Savcılık soruşturmasına devam etti. Savcılık, bilirkişi raporu aldı.

Raporda; söz konusu firmanın ihale şartlarını taşımadığı belirtildi.

Savcılık; İmamoğlu ile yedi ismin ifadesini aldı. İmamoğlu’nun avukatı savcılığa yazılı ifade sundu.

İfadede İmamoğlu’nun söz konusu ihale sürecinin hiçbir aşamasına dahil olmadığı, talimat veya yönlendirme yapmadığı vurgulanarak “cezai sorumluluk yüklenemeyeceği” belirtildi.

Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı.

İmamoğlu dahil yedi isim hakkında “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Savcılık, İmamoğlu ve yedi isim hakkında kamuoyunda “siyasi yasak” olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nun “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma” başlıklı 53. maddenin uygulanmasını da talep etti.