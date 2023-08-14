Mark Zuckerberg: Elon Musk kafes dövüşü konusunda ciddi değil

Kaynak, reuters

14 Ağustos 2023, 12:46 +03 Güncelleme 28 dakika önce

Daniel Thomas | BBC News

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, X’in sahibi Elon Musk’ın kafes dövüşü teklifi konusunda ciddi olmadığını söyledi.

Threads hesabından paylaşım yapan Zuckerberg, Musk’a somut bir tarih önerdiğini fakat Musk’ın bahaneler ürettiğini belirtti.

Musk Pazar günü X hesabından yaptığı paylaşımda bugün dövüşe hazır olacağını söylemişti.

İki milyarderin Haziran’da dövüş kafesi yapmak için anlaşması tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

O tarihten beri taraflar birbirlerini dövüşe davet eden paylaşımlar yapsa da, hâlâ bir tarih ilan edilmemesi, dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphelere yol açmıştı.

İki milyarderin ilişkisi, Meta’nın Temmuz’da X’e rakip platformu Threads’i çıkarmasıyla yeni bir evreye girmişti.

Musk Meta’yı, o dönem adı Twitter olan X’in ticari sırlarını çalmakla suçlamış ve dava açmakla tehdit etmişti.

İlk haftasında 100 milyon kullanıcıya ulaşarak bu alanda bir rekor kuran Threads, buna rağmen X’in 350 milyonluk kullanıcı sayısına erişemedi.

Zuckerberg geçen hafta dövüş tarihi olarak 26 Ağustos’u önerdiğini açıklamış, bunun ardından Cuma günü İtalya Kültür Bakanı bu dövüşün ülkelerinde yapılması için bir teklif götürdüklerini duyurmuştu.

Musk da dövüşün “Antik Roma temalı” olacağını söylemişti.

Fakat Pazar günü Threads’de bir paylaşım yapan Zuckerberg “Elon herhangi bir tarih sözü vermiyor, sonra ameliyata ihtiyacı olduğunu söylüyor ve ardından bahçemde antrenman dövüşü yapmak istediğini söylüyor” dedi ve ekledi:

“Elon bir gün bu konuda ciddi olursa, gerçek bir tarih belirleyip işi gerçeğe çevirmek isterse bana nasıl ulaşabileceğini biliyor.

“Aksi takdirde önümüze bakacağız. Ben de sporu ciddiye alan insanlarla dövüş yapmaya devam edeceğim.”

Buna yanıt veren Musk ise Zuckerberg’e “ödlek” dedi.

Musk, Zuckerberg ile mesajlaşmalarının ekran görüntüsü de paylaştı.

Yazışmaların Türkçesi şöyle: