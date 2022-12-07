ABD'de ara seçimler: Demokratlar Georgia'daki zaferleriyle Senato'da çoğunluklarını korudu

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12 dakika önce

ABD’nin Georgia eyaletinde ara seçimi ikinci turda Demokrat aday Raphael Warnock kazandı. Demokratlar böylece 100 üyeli Senato’da 51 sandalyeye ulaştı.

Edison araştırma şirketinin analizi, Warnock'ın oyların yüzde 50,8'ini, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker'ın da yüzde 49'2'sini alacağına işaret ediyor.

ABD'de 8 Kasım'da Senato'nun 35 üyeliği, 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin de tamamı için ara seçim yapılmıştı.

Warnock bu seçimde, eski Başkan Donald Trump’ın destek verdiği Walker’dan daha fazla oy almasına rağmen, eyalet yasalarının gerektirdiği yüzde 50'lik çoğunluğa ulaşamadığı için ikinci tura gidilmişti.

53 yaşında bir vaiz olan Warnock ilk turda oyların yüzde 49,44'ünü Walker da yüzde 48,49'ını almıştı.

Walker, üstü kapalı olarak yenilgiyi kabul etti

Cumhuriyetçiler ara seçimde Temsilciler Meclisi'nde az farkla çoğunluğu elde etmelerine karşın beklendiği kadar büyük bir başarı sergileyememişler ve Senato'da çoğunluğu iktidardaki Demokratlar'a kaptırmışlardı.

Georgia'daki seçimden önce Senato'daki denge 50'ye 49 Demokratlar'ın lehineydi. Demokratlar Georgia'daki seçimi kaybetse bile, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu belirleyici olacağı için avantajlı konumda olacaktı.

Şimdi Senato'da 51 sandalyeye ulaşmaları Demokratlar'ın Senato'daki konumlarını sağlamlaştırmaları anlamına geliyor.

Yasaların çoğu için yine Cumhuriyetçiler'in desteğine ihtiyaç duyulacak ancak Başkan Joe Biden'ın yargıç atamaları ve yönetim kadrolarında yapacağı değişikliklerde işinin biraz daha kolay olacağı belirtiliyor.