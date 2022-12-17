YSK Başkanı Akkaya: Cumhurbaşkanı adayının cezası kesinleşirse, seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir

Kaynak, DHA

17 Aralık 2022, 12:22 +03 Güncelleme bir saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya cumhurbaşkanı seçilen kişinin, seçimin ardından hakkında 'siyasi yasak' kararı çıktığında kazansa dahi mazbata verilemeyeceğini, ancak seçimin yenileneceğini söyledi.

Habertürk yazarı Kübra Par'a konuşan Akkaya, İstanbul Büyükşeyir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaların ardından tartışılan cumhurbaşkanı adaylığı konusuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Akkaya Par'ın "Bir cumhurbaşkanı adayı, seçim takvimi açıklandıktan ve adaylığı YSK tarafından resmen kabul edildikten sonra siyasi yasaklı hale gelirse adaylığı düşer mi? Öyle bir durumda onu aday gösteren parti veya partiler yerine farklı bir ismi aday gösterebilir mi? sorusuna şöyle yanıt verdi:

Yaşanacak süreçlere bağlı. Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterebilirler. Fakat kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez.

Akkaya adayın, adayken ceza alması durumunda adaylığının düşmeyeceğini, isterse yarışabileceğini, ancak mazbatasının verilmeyeceğini vurguladı.

Akkaya "Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019’da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor." dedi.

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Ancak YSK Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin farklı olduğunu, 50+1 kuralı nedeniyle ikinci en çok oy alana mazbata verilmeyeceğini vurguladı.

Akkaya "Yani iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir. 45. günü takip eden ilk Pazar gününde yeniden Cumhurbaşkanı seçimi yapılır." dedi.

Akkaya, adaylardan biri hakkında siyasi yasak kararı çıkması durumunda, kalan tek adayın da tek başına yarışabileceğini, bu durumda tek adayla referandum şeklinde olacağını, ancak tek aday olsa da en az % 50+1 oy alması gerektiğini bildirdi.

Akkaya, Mahkeme kararının seçim sonrası, adayın yemin edip cumhurbaşkanlığı görevine başlamasından sonra kesinleşmesi halinde de "bu durumda olayın YSK'dan çıkacağını, karar merciinin TBMM olacağını belirtti.