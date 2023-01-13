DİAYDER davasında dernek başkanı Ekrem Baran hakkında tahliye kararı

Kaynak, DHA

13 Ocak 2023, 12:41 +03 Güncelleme 25 dakika önce

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticilerinin "PKK için faaliyetleri yürüttüğü" iddiasıyla yargılandıkları davada, dernek başkanı Ekrem Baran hakkında tahliye kararı verildi. 23 sanığın yargılandığı davada tutuklu tek sanık Baran’dı.

Mahkeme heyeti, hakkındaki suçlamaları reddeden Baran için adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye kararı verdi.

Mahkeme ayrıca diğer sanıklar hakkında verilen adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Tahliye kararının çıktığı duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi.

DİAYDER'le ilgili hukuki gelişmeler, İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2022'de yapılan, İBB'ye özel teftiş başlatıldığı yönündeki açıklamayla gündeme gelmişti.

Açıklamanın ilk paragrafında birçok örgüt ismi sayıldıktan sonra, "İBB'de, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının bu örgütlerle iltisaklı / irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikâyet ve elde edilen tespitler üzerine, Bakanlık tarafında özel teftiş başlatıldığı" belirtilmiş, ikinci paragrafında ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Ayrıca İBB'de DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı / iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır."

DİAYDER, 2008 yılında kurulmuş bir dini dernek. Açılımı, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.

Dernek, faaliyetlerini Türkiye'deki Kürtlerin büyük bölümünün ait olduğu Şafi mezhebinin öğretileri çerçevesinde yürütüyor.

Merkezi, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Şirinevler mahallesinde bulunuyor.

Ağırlıklı olarak İstanbul'da ve Kürt yurttaşların yoğun olarak yaşadığı ilçelerde faaliyet yürütüyor.