Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde zorunlu ‘cinsel taciz’ eğitimi

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

bir saat önce

Kaynak, Getty Images

Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi'ne başlayan öğrenciler, zorunlu olarak “cinsel açıdan sınırı aşan davranışlar konusunda” eğitime tabi tutulacak.

Zorunlu ilk uygulama, Eylül ayında 1. sınıflar için düzenlenecek fakültelerinin tanıtımı haftasında hayata geçirilecek.

Bu uygulamanın nedeni, cinsel şiddet veya yıldırma ile karşı karşıya kalan öğrencilerin sayısının oldukça yüksek olması.

Haziran 2021'de Uluslararası Af Örgütü öncülüğünde yapılan bir araştırmaya göre, Hollanda'daki on kız öğrenciden biri, eğitimleri sırasında cinsel saldırıya uğradığını söylüyor.

Hollanda İstatistik Kurumu’na göre de, geçen yıl Hollanda'da her sekiz kişiden biri cinsel açıdan aşırı davranışlarla uğraşmak zorunda kaldı. Kurum tarafından 2 yılda bir yapılan bir ankete göre, bu rakam, toplam nüfus içinde 1,8 milyon kişiye eşit.

Hollanda’nın önde gelen üniversitelerinden Maastricht’in kendi araştırması da benzer bir tablo ortaya çıkardı.

Kamu yayıncısı NOS’a göre, Maastricht Üniversitesi öğrencilerinin neredeyse yarısı, cinsel şiddet veya gözdağı yaşadıklarını, on vakadan birinin tecavüzle sonuçlandığını belirtti.

Bu nedenle Maastricht Üniversitesi, Hollanda'da ihlal edici davranışlarla ilgili eğitimi zorunlu kılan ilk ve tek üniversite oldu.

Maastricht Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Rianne Letschert, "Elbette bu olaylar genellikle üniversitenin duvarlarının dışında oluyor ancak elimizden geldiğince, gençler arasında bu konu hakkında teşvik edici bir sohbete katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

Letschert, Hollanda Radyosu’na yaptığı açıklamada, eğitim programının temel amacının, sınır aşan cinsel davranışları önlemek olduğunu vurguladı.

Üniversite, zorunlu eğitim programı için içerik hazırlığına başladı. Eğitim konusunda, ihlal edici davranışlarla ilgili derslerin yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi ülkelerdeki örnekler inceleniyor.

Eylül ayı başında Maastricht'te üniversiteye başlayacak olan yaklaşık 8 bin birinci sınıf öğrencisi, zorunlu bilgilendirme programına alınacak.

Hollanda’daki diğer birçok yüksek öğretim kurumu, ihlal edici davranışlar konusunu gündemine aldı .

Yaklaşık 1 yıl önce, 20 civarında üniversite ve kolej, cinsel şiddete karşı bir Af Örgütü bildirisi imzalayarak, öğrenciler ve çalışanlar için güvenli bir ortam sağlamayı taahhüt ettiler.