Erdoğan'dan İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili ilk yorum: Kesinleşmiş karar yok, Bizansvari taht oyunlarını üzerimizden yürütüyorlar

Kaynak, DHA

17 Aralık 2022, 15:05 +03 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza için ortada kesinleşmiş bir karar olmadığını söyledi ve "Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz" dedi.

Mardin'deki yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İmamoğlu'na verilen cezayla ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan "Son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist zihniyet var. Bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaretten aldığı mahkumiyetten ibarettir" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti;

"Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor bir taraftan üzülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmeye çalıştıklarını gördükçe üzülüyoruz. Karşımızdaki tablo gayet net. Hakimler görevlerini kanuna uygun şekilde yapar, Anayasa'nın 138. maddesi söylüyor. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü milli iradede bulduk. Milli iradenin dışında bir çözüm aramadık.

'İktidar rüyası görüyorlar'

"Masadaki herkesin kafasında bir başka hesabın olduğu malumdur. İktidar rüyası görme hastalığından bir türlü kurtulamadılar. Ortada gelen bir yasak yok. İstinafa ve Yargıtay'a gidecek. Mahkeme kararında eksiklik varsa, orada gerekli düzenleme yok. Bizi oyuna alet etmeye çalışmaya çalışıyorlar. Mardin'den bir kez daha tekrarlıyorum. Cumhur ittifakı adayını açıklamış. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa birbirlerine çalım atmaya çalışmak yerine yüsekleri yetiyorsa adaylarını açıklasınlar. Biz de meydanlarda proje rekabetine gireceğimizi bilelim."

Erdoğan ayrıca, Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar havalimanı olarak değiştirileceğini belirtti.