Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı

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42 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, TV100'de yayınlanan bir programdaki konuşması nedeniyle iki ayrı suçtan soruşturma açıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 8 Eylül'de TV100'de yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanan Tanrıkulu hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Tanrıkulu, TV100'deki yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) eleştirmiş ve "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız" ifadesini kullanmış ve şöyle devam etmişti:

"Bu Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi 12 Eylül'de faşist darbeyi yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Onlarca faili meçhul cinayet. Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen..."

Milletvekilleri olarak eleştirel yaklaşmaları gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Biz soru sorarız, doğru olup olmadığını sorgularız. En azından TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız… Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski, Uludere oldu..." diye konuştu.

Sezgin Tanrıkulu, bugün sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaştığı mesajda, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan / yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Cuma gecesi TV100'deki programın konuklarından Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in iddialarının ardından Tanrıkulu yayına bağlandı.

Sevinç, Tanrıkulu için "PKK'nın kimyasal silah iddiasına inanıp Meclis'e önerge verdi" ifadesini kullandı.

Sevinç ayrıca bir telefon konuşmasında Tanrıkulu'nun geçen yıl "Atatürkçü ve ulusalcı kafa CHP'yi mahvetti" sözlerini sarf ettiğini iddia etti.

12 yıldır milletvekili olduğunu belirten Tanrıkulu ise bu iddiaları yalanlayarak, "Atatürk'le ilgili olarak söylediğimi iddia ettiği şeylerle ilgili olarak benim yazılı, görsel, herhangi bir toplantı kaydı gibi bir yerde Cumhuriyetin kurucusu, partimizin kurucusu Gazi Mustaffa Kemal'le ilgili bir şey bulunursa çıkartın konuşalım" dedi.

Tanrıkulu ardından da Meclis'e önerge vermesinin gerekçelerini açıklarken, soruşturma açılmasına neden olan TSK ile ilgili yorumlarda bulundu.

Kimyasal silah iddiası neydi?

TSK'nın Kuzey Irak'ta 2021'de yaptığı operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair iddialar geçen yıl gündeme getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı bu iddiaları "tamamen asılsız ve gerçek dışıdır" ifadesiyle yalanladı.

PKK’ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) Ekim ayında yaptığı açıklamada, TSK'nın bu operasyonlarda “uluslararası düzeyde yasaklanmış bombalar ve zehirli gazlar üreten kimyasal silahlar” kullandığını iddia etmişti.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, da avukatları aracılığıyla bir açıklama yapmış ve "PKK'ye karşı kimyasal silah kullanıldığına dair görüntülerin olduğunu" belirterek "Bu görüntülere TBMM ve muhalefet sessiz kalamaz, Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır" dedi.