Eski futbolcu Z﻿afer Biryol tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Zafer Biryol

20 Ekim 2022, 15:12 +03 Güncelleme 40 dakika önce

Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan eski futbolcu Zafer Biryol, İstanbul Büyükçekmece'de yakalandı. Biryol, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Biryol, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranıyordu.

A﻿nadolu ve Demirören ajanslarının haberlerine göre, kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Biryol'un "ByLock" uygulamasını kullandığı, 2006 yılında da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiği belirlendi.

İ﻿hlas Haber Ajansı'nın haberine göre ise Biryol'la ilgili soruşturma dosyasında, eski futbolcunun 2012-2014 yılları arasında İstanbul'da Küçükçekmece Beşyol'da Gülen yapılanması adına faaliyet gösteren kursun düzenlediği futbol turnuvasında kazanan oyunculara ödüllerini verdiği bilgisi yer aldı.

Z﻿afer Biryol kimdir?

1976 yılında Rize'de doğan Zafer Biryol, Beşiktaş altyapısında futbola başlayarak profesyonel oldu.

B﻿iryol daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor’da forma giydi. Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe’den Bursaspor’a geçti.