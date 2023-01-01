Londra'daki yeni yıl kutlamasına 100 binden fazla kişi katıldı

22 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra, 2023'ü Thames Nehri kıyısındaki ışık ve havai fişek gösterileriyle karşıladı.

Covid pandemisi sonrası organize edilen ilk büyük yılbaşı kutlamasında 100 binden fazla kişi bir araya geldi.

Gösterilerde havai fişeklerin yanı sıra, drone'lar ile ışık gösterisi yapıldı.

Kutlamalarda, Londra'da 50. yılını kutlayan Onur Yürüyüşü selamlandı, Avrupa Şampiyonu olan İngiltere Kadın Futbol Milli Takımı'nın başarısı hatırlatıldı.

Ukrayna ile dayanışma da gösterilerin bir parçasıydı.