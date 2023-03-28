İngiltere'de İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn genel seçimde partisinden milletvekili adayı olamayacak

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28 Mart 2023, 17:39 +03 Güncelleme 21 dakika önce

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Kurulu, partinin eski lideri Jeremy Corbyn'in partiden genel seçimde milletvekili adayı olmasının yasaklanmasını kararlaştırdı. Karar, 12'ye karşı 22 oyla alındı.

İşçi Partisi'nin tüzüğü gereği Kurul'un milletvekili adaylarıyla ilgili kararları temyize götürülemiyor.

İlk kez 1983'te milletvekili seçilen Corbyn'in parti üyeliği, Ekim 2020'de Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle askıya alınmıştı.

İngiltere'de insan hakları ihlallerini denetleyen Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Yahudi düşmanlığı içeren ırkçılığa karşı tavır almada İşçi Partisi'nin "ciddi kusurları olduğu" sonucuna varmış, şikayetlerin ele alınması sürecinde Corbyn'in ofisinin "siyasi müdahalede" bulunduğunu kaydetmiş, Corbyn ise "İşçi Partisi'ndeki Yahudi düşmanlığı siyasi nedenlerle ciddi biçimde abartılıyor" demişti.

İşçi Partisi Ulusal Yürütme Kurulu Kasım 2020'de Corbyn'in parti üyeliğinin sürdüğünü açıklamış ancak onun partinin meclis grubunda olmasını engellemişti.

Corbyn bu nedenle halen bağımsız milletvekili.

BBC'nin edindiği bilgiye göre Corbyn, genel seçimde başkent Londra'daki seçim bölgesi Islington North'ta bu kez bağımsız adayı olmayı değerlendiriyor.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer geçen ay, uzun süre devam eden spekülasyonların ardından Corbyn'in İşçi Partisi'nin milletvekili adayı olmayacağını söylemişti.

Corbyn ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada Starmer'ı, "İşçi Partisi üyelerinin haklarına saygılı olmadığı ve partinin demokratik değerlerine aykırı hareket ettiği" gerekçesiyle eleştirmişti.

Corbyn, "İşçi Partisi'ne 16 yaşımdayken katıldım çünkü diğer milyonlarca insan gibi ben de zenginliğin ve gücün yeniden paylaşılmasına inanıyordum. Mesajımız açık: Hiçbir yere gitmiyoruz. Daha iyi bir dünya için ayağa kalkmakta hala kararlıyız" demişti.

40 yıldır Parlamento'da temsil ettiği seçim bölgesi Islington North'ta ise İşçi Partisi teşkilatı Corbyn'e destek veriyor.

İşçi Partisi, 2015'te üyelerin oyuyla lider seçilen Jeremy Corbyn yönetiminde 2017'de yapılan genel seçimde oyların yüzde 40'ını almıştı.

2019'da yapılan genel seçimde ise Corbyn yönetiminde İşçi Partisi'nin oyu yüzde 32'ye gerilemiş, seçimi kazanan Muhafazakar Parti Parlamento'da yeniden çoğunluğu elde etmişti.