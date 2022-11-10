Brüksel’de devriye gezen polislere bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Yusuf Özkan - Lahey
Belçika’nın başkenti Brüksel’de devriye gezen polislere yönelik bıçaklı saldırı sonucu bir polis memuru hayatını kaybetti.
Olay yerel saatle 19:15 sıralarında, Türkiye kökenlilerin de yoğun olarak yaşadığı Schaarbeek semtinde meydana geldi.
Brüksel Kuzey tren istasyonu yakınındaki saldırıda bir polis memuru da yaralandı.
Belçika medyası, müdahale eden polisler tarafından karnından ve bacağından vurulan bıçaklı saldırganın da hayatını kaybettiğini bildiriyor.
Federal savcılık, terör şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı.
Savcılık sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “terör şüphesi nedeniyle” federal soruşturma başlatıldığı söyledi.
Belçika medyası, birden fazla görgü tanığına dayanarak, saldırganın olay sırasında “Allahuekber” diye bağırdığına haberlerinde yer veriyor.
Ancak bu bilgi polis tarafından teyit edilmedi.
Saldırganın Perşembe sabahı erken saatlerde Evere'deki karakola gidip, bağırarak polis memurlarını öldüreceğini söylediği de iddia ediliyor
Tehdit nedeniyle karakolda bir süre sorgulanan kişinin, daha sonra serbest bırakıldığı öne sürülüyor.
Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, saldırıyı, "Korkunç bir dram ve yürek burkan bir haber" diye değerlendirerek, bunun kabul edilmez olduğunu söyledi.