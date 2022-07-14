ABD'de tecavüze uğrayan 10 yaşındaki kız çocuğu kürtaj için eyalet değiştirmek zorunda kaldı

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59 dakika önce

ABD’nin Ohio eyaletinde, Gershon Fuentes adlı bir kişi 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlandı. Hamile kalan kız çocuğu Ohio’da kürtaj yaptıramayınca, Indiana eyaletine gitmek zorunda kaldı.

Columbus Dispatch adlı haber kuruluşuna göre Salı günü bir apartmanda gözaltına alınan 27 yaşındaki Fuentes, tecavüz suçlamasını kabul etti.

Fuentes, Çarşamba günü Ohio’nun Columbus kentinde mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme tarafından suçlu bulunursa müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

Fox News’un haberine göre, Guatemala’dan ABD’ye yasa dışı yollarla gelen Fuentes, adı açıklanmayan kız çocuğunu tehlikeye atacağı veya ülkeden kaçacağı şüphesiyle mahkeme kararı çıkana kadar gözaltında tutuluyor.

Kaynak, Franklin İlçe Hapishanesi Fotoğraf altı yazısı, Gershon Fuentes

Ohio’da 6. haftadan sonra kürtaj yasak

İlk defa 1 Temmuz’da haber kuruluşları tarafından konu alınan olaydan sonra yaşadığı Ohio eyaletinde kürtaj yaptıramayan kız çocuğu, İndiana eyaletinde kürtajın hala yasal olduğu Indianapolis kentine gitmek zorunda kaldı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Haziran ayında aldığı bir kararın ardından milyonlarca Amerikalı kadının anayasal kürtaj hakkını ortadan kaldırdı.

Bu kararın ardından ABD’nin 26 eyaletinde kürtaj yasaları çok ciddi şekilde değiştirilmeye başlandı.

Ohio eyaleti, tecavüz ve ensest vakaları da dahil 6. haftadan sonra kürtaj hakkını yasakladı.

Indianapolis Star gazetesinin haberine göre Ohio’daki olay sonrası kürtaj için başvuruda bulunan kız çocuğu 6 hafta 3 günlük hamileydi.

Ohio’da bir çocuk istismarı doktoru tarafından Indianapolis’e yönlendirilen kız, 30 Haziran’da kürtaj yaptırabildi.

Fuentes yüzünden hamile kaldığını söyleyen kızın saldırı gerçekleştiğinde 9 yaşında olduğu düşünülüyor.

Gözaltındaki Fuentes’ten alınan tükürük örneği ile kürtaj kliniğinde DNA testi yapıldığı belirtiliyor.