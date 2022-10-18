Uber Eats, Toronto'da esrar siparişlerini dağıtmaya başladı

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53 dakika önce

Uber Eats, Kanada’nın Toronto şehrinde siparişte bulunan müşterilerine esrar teslimatına başladı. Kanada'da hem tıbbi hem de keyif amaçlı esrar kullanımı Ekim 2018'den beri serbest.

Çevrimiçi yemek sipariş uygulaması Uber Eats, esrar siparişlerini ABD merkezli perakende esrar satışı yapan ve aynı zamanda esrarla ilgili bilgilendirme faaliyetleri yürüten Leafly ile kurduğu iş birliğiyle teslim edecek.

Uber Eats kullanıcılarının sipariş teslimi öncesinde yaşlarını teyit etmeleri gerekiyor.

Teslimatlar ise devlet tarafından yetki verilmiş dağıtıcılar tarafından yapılacak.

Kentte yaşayan 19 yaşından büyük kişiler, siparişlerini üç farklı lisanslı esrar markasından yapabilecek.

Kanada'da esrar piyasası yıllık 4 milyar doları buluyor.

Söz konusu uygulamaya Pazartesi günü itibarıyla başlayan Uber Eats, San Francisco merkezli ulaşım hizmetleri sunan Uber şirketinin bir parçası.