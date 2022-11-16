COP27'ye katılan Lula, Amazon için verdiği sözleri yineledi

Kaynak, Clima de Mudanca Fotoğraf altı yazısı, G﻿enç Brezilyalı iklim gönüllüleri zirvede Lula ile bir araya geldi

28 dakika önce

B﻿rezilya cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Luiz Inacio Lula da Silva, Mısır'da devam eden COP27 iklim zirvesinde "Brezilya dünya sahnesine geri döndü" dedi.

Konuşması alkışlarla kesilen Lula ü﻿lkesinin artık, iklim değişikliğiyle küresel mücadelenin parçası olacağını, Jair Bolsonaro yönetimi altında olduğu gibi kendisini dış dünyadan izole etmeyeceğini söyledi.

"﻿Amazon dünya için büyük önem taşıyor. Yaşayan bir ağacın kesilen bir ağaçtan çok daha kıymetli olduğunu kanıtlamak zorundayız" diyen Lula, 2025 yılındaki iklim zirvesinin Brezilya'nın Amazon bölgesinde yapılması için Birleşmiş Milletler'e başvuracağını açıkladı.

D﻿ünya liderleri ve çok sayıda ülkeden uzman, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde iklim değişikliğini görüşmeyi sürdürüyor ve hafta sonuna doğru bir anlaşma metninin ortaya çıkması bekleniyor.

L﻿ula da, kıl payı farklı kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yalnızca iki hafta sonra zirveye katıldı, burada ABD, Çin ve AB'den yetkililerle biraraya geldi.

O﻿cak ayında görevi resmen Lula'ya devredecek olan Jair Bolsonaro'nun cumhurbaşkanlığı döneminde Amazon yağmur ormanlarındaki tahribat rekor düzeylere yükselmişti.

Y﻿eni Cumhurbaşkanı ise Amazon'daki tahribatı onarmaya ve ormansızlaştırmayı durdurmaya çalışacağını vaadediyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, O﻿rman kesimi Bolsonaro döneminde görülmemiş boyutlara ulaştı

B﻿rezilya'da direniş var

B﻿rezilya'nın yeni lideri COP27'de gayet sıcak karşılandı ama ülkesinde iklim konusunda ciddi bir dirençle karşı karşıya.

Brezilya Kongresi'nde Lula'nın karşıtlarının ciddi bir çoğunluk sahibi olması, verdiği sözleri yerine getirmesini güçleştirebilir.

Brezilya'dan sivil toplum kuruluşu İklim Gözlem Ağı'nın genel sekreteri Marcio Astrini'ye göre Lula'nın vaatlerini yerine getirebilmesi için B﻿olsonaro'nun izlediği politikayı tersine çevirmesi lazım.

Bunun için öncelikle çevre koruma kurumları oluşturup güçlendirmesi, koruma faaliyetlerini teşvik amaçlı Amazon Fonu'nu yeniden canlandırması, Amazon'da yasaları çiğneyenlerin peşine düşmesi gerekiyor.

Ş﻿u anda arkasında olan sivil toplum kuruluşları, vaatlerini yerine getirmediği takdirde ona muhalefet etmekte tereddüt etmeyeceklerini söylüyorlar.

S﻿alı günü COP27'ye gelen genç Brezilyalı çevre gönüllüleri Lula ile buluştu.

P﻿erde arkasında ise ülkeler arası müzakere ve pazarlıklar sürüyor ve nihai anlaşma metninin Cuma veya Cumartesi günü tamamlanması bekleniyor.

A﻿ncak temel konularda farklı ülkelerin pozisyonları arasında hala büyük uçurumlar var.

B﻿ilhassa iklim değişikliğinin yol açtığı onarılamayacak zararın faturasını kimin ödeyeceği, hâlâ en hararetli tartışma konusu.

G﻿elişmekte olan ülkeler, uğradıkları kayıpların telafisi için bir an önce kaynak sağlanmasını talep ederken, gelişmiş ülkeler kirliliğin çoğuna sebep olduğunu söyledikleri ülkelerin zararlarını tazmin etme konusunda ayak diretiyor.

A﻿yrıca küresel ısınma hızının arttığına işaret eden araştırmalar da büyük bir kaygı konusu.