Belçika’da galibiyet kutlamalarında olay çıkaran Faslı taraftarlar için 'sosyal yardımları kesme' önerisi

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey

22 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmaları sonrası Belçika'daki Faslı taraftarların galibiyet kutlamalarının isyana dönüşmesi, güvenlik tartışmalarını alevlendirdi.

Hükümet ortağı Liberal Reform Hareketi Partisi (Mouvement Réformateur - MR), bu tür suçlara karışan kişilerin sosyal yardım ve işsizlik ödeneğinden mahrum edilmesini istedi.

MR lideri Georges-Louis Bouchez, "Haydutluğu kırmak için onları acıttığı yerden vurmalısınız” dedi.

Geçen Pazar ve Perşembe günleri Fas'ın Dünya Kupası'nda galibiyetle sonuçlanan karşılaşmaları sonrası Belçika ve Hollanda'da çok sayıda Faslı taraftar sokaklara döküldü.

Başta Belçika'nın başkenti Brüksel olmak üzere, birçok kentte kutlamalar isyana dönüştü. Sokakları ateşe veren taraftarlar, güvenlik güçlerine de havai fişek, taş ve şişelerle saldırdı.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylar sonrası Belçika'da güvenlik ve uyum tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Hükümet ortağı MR, bu nedenle yeni bir "güvenlik ve adalet planı" hazırladı.

Yeni güvenlik planında, ayaklanmaya dönüşen kutlamalar işaret edilerek, “Tekrarlayan belirli suçlara karışanlara ödenenen sosyal yardımların askıya alınması, bu suçlar nedeniyle işsiz kalan faillere verilen işsizlik ödeneğinin de kesilmesi” önerildi.

Liberal Parti Genel Başkanı Georges-Louis Bouchez, artık devlet olanaklarının çocuklarının yönetiminde başarısız olan ebeveynlere tahsis edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Haydutluğu kırmak için onları acıttığı yerden vurmalısınız” dedi.

MR, maç kutlamaları sırasında çıkan olaylar nedeniyle polisten kapsamlı bir rapor istendiğini açıkladı.